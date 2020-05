Solibrot-Aktion in Leutkirch bringt 300 Euro Spenden ein

Die vom Katholischen Frauenbund (FB) Leutkirch in Zusammenarbeit mit Misereor organisierte Solibrot-Aktion 2020 ging am Karsamstag zu Ende. In den 40 Tagen der Fastenzeit wurden 366 Brotlaibe, mit 50 Cent Spendenanteil, von der Bäckerei Wandinger gebacken und verkauft. Zusammen mit Spenden in der Spendenbox ergab sich die Summe von 300 Euro.

„Wir sind zufrieden mit dem Ergebnis, obwohl die Corona-Pandemie wohl so manches Kaufverhalten veränderte“, lässt das FB-Team verlauten. Der Erlös der gesamten bundesweiten Aktion geht in den Libanon an das Projekt „Pontifical Mission“, welches sich vor allem um vor dem Krieg in Syrien und im Irak geflüchteten Frauen und Familien kümmert. Außerdem werden auch arme libanesische Haushalte mit in die Projekte einbezogen, um zu einem besseren Verständnis und Solidarität zwischen alteingesessener und neu zugewanderter Bevölkerung beizutragen.