Solibrot-Aktion 2022 startet am Aschermittwoch

Gerechtere Lebensbedingungen weltweit – dieses Ziel verfolgen der Katholische Deutsche Frauenbund (KDFB) und Misereor mit der seit 2013 stattfindenden bundesweiten Spendenaktion in der Fastenzeit von Aschermittwoch, 2. März bis Karsamstag, 16. April. Der Frauenbund Zweigverein Leutkirch und die Bäckerei Franz Wandinger beteiligen sich laut Pressemitteilung zum siebten Mal an der Solibrot-Aktion unter dem Motto „Backen. Teilen. Gutes Tun. Es geht! Gerecht.“

Bei der Aktion wird in der Bäckerei Wandinger während der Fastenzeit ein sogenanntes „Solibrot“ verkauft. Dabei handelt es sich um ein Brot aus dem Sortiment, welches jede Woche wechselt und mit einem Spendenanteil von 50 Cent verkauft wird.

Die Solibrotspenden in der Diözese Rottenburg/Stuttgart gehen dieses Jahr an ein Projekt im indischen Bundesstaat Maharashtra. Im Mittelpunkt stehen hierbei Familien, besonders Witwen und Waisen, die unverschuldet in Not gekommen sind.

Die kirchliche Organisation Jeevan Vikas Sanstha (JVS) arbeitet seit 20 Jahren in der Region und setzt sich dafür ein das Selbstbewusstsein der Frauen zu stärken, ihnen Perspektiven für Einkommensmöglichkeiten aufzuzeigen und Hilfe zur Selbsthilfe zu geben um den Teufelskreis der Armut und des sozialen Ausschlusses zu durchbrechen.

„Mit dem bewussten Kauf eines Solibrotes oder einer Spende in die aufgestellte Solibrot Spenden-Box, können wir alle einen kleinen Teil für eine lebenswerte Welt beitragen“, heißt es in der Mitteilung des Frauenbundes Zweigverein Leutkirch.