„Wir haben euch schon erwartet und jetzt seid ihr da. Wunderbar, ihr seid da!“ Mit diesem Lied wurden am Donnerstagmorgen die 16 neuen Erstklässler an der Grundschule Herlazhofen-Willerazhofen von ihren Vorgängern, den frischgebackenen Zweitklässlern, empfangen.

„Für euch ist es der erste Schultag und für mich die letzte Einschulung“, begrüßte Rektor Bernhard Göser die Mädchen und Jungen augenzwinkernd. Er wird im Lauf des Schuljahres in den Ruhestand verabschiedet. Nicht nur die Erstklässlern waren am ersten Schultag offensichtlich nervös. Auch ihre Klassenlehrerin Dorothee König gestand: „Wisst ihr, wie aufgeregt eure Eltern waren, als ihr auf die Welt gekommen seid? Ich bin heute total aufgeregt, ich bekomme ja gleich 16 Kinder.“

„Alle Kinder lernen lesen“

Wie wichtig das Lernen ist, verdeutlichten die Zweitklässler in ihrem Theaterstück. Es handelte davon, wie Tiere im Wald ein Buch finden und es leider nicht lesen können. Von der Katze zum Hasen, zum Frosch, zur Maus, zum Igel und zur Eule wird es durchgereicht. Aber keiner kann damit etwas anfangen, bis sie schließlich die Schülerin treffen, der das Buch gehört. Sie kann den Tieren weiterhelfen. Denn, wie die zweite Klasse im Anschluss an das Theater – für manche vielleicht nicht ganz politisch korrekt – sang: „Alle Kinder lernen lesen, Indianer und Chinesen, selbst am Nordpol wissen alle Eskimos: Hallo Kinder, jetzt geht’s los!“

Los ging es dann damit, dass die Erstklässler ihre Paten zugeteilt bekamen. „Das sind eure Helfer, wenn ihr ein Problem habt, eure Spielkameraden in den Pausen und jetzt, wenn es zur ersten Schulstunde geht, eure Ranzenträger“, erklärte Dorothee König ihren neuen Schützlingen, bevor es ins Klassenzimmer ging.

„So wird es jeden Tag sein“

An die Eltern in der Turnhalle gerichtet sagte Rektor Göser: „Die Kinder sind jetzt weg, sie sind jetzt in der Schule. Daran dürfen Sie sich gewöhnen. So wird es jeden Tag sein.“ Schule und Eltern seien von nun an Partner in der Erziehung. Ein spannendes Jahr stünde insbesondere deswegen an, weil die Grundschule Herlazhofen-Willerazhofen im kommenden Sommer für das Kinderfesttheater verantwortlich sei. „Da werden dann auch die bis dahin ja fast schon Zweitklässler eingebunden“, kündigte der Rektor an.

Im Klassenzimmer hieß es derweil „Hello, guten Tag, bonjour, buenos dias“ – Lehrerin König studierte mit den Kindern schon mal das tägliche Begrüßungslied ein, bevor die Vorstellungsrunde begann. Diese funktionierte nach dem Prinzip „Ich bin die Frau König, und ich mag ganz gern Kaugummis“.

Die Kinder sollten also ihren Namen und etwas, das mit dem selben Buchstaben beginnt, nennen. Wem nichts eingefallen ist, für den gab es direkt die erste Hausaufgabe. „Und morgen schauen wir uns dann an, welche Buchstaben sonst noch in euren Namen stecken“, kündigte die Klassenlehrerin an.