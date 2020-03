So viele Erkrankte gibt es in unserer Kommune

Im Landkreis Ravensburg gibt es den ersten Todesfall nach einer Covid-19-Erkrankung. Das teilte das Landratsamt am Dienstagabend mit und veröffentlichte erstmals auch Fallzahlen in den einzelnen Kommunen.

Die verstorbene Person stammt laut Sprecher Franz Hirth aus Wangen. Nähere Angaben machte er aus Datenschutzgründen nicht. Insgesamt meldete die Behörde am Dienstag 365 bestätigte Infektionen mit dem Coronavirus. Das sind 20 Fälle mehr als am Vortag. 67 der Menschen seien bereits wieder gesund.

Erstmals schlüsselte das Landratsamt die Landkreiszahl auf die Kommunen im Landkreis auf. Die meisten Infektionen mit dem Coronavirus gibt es demnach in der Kreisstadt Ravensburg mit 84 Fällen, (sechs mehr als am Vortrag/17 Personen bereits wieder geheilt). Es folgt Wangen mit Achberg (57/3/9).

In Leutkirch gibt es 24 Fälle (2/2). Für Isny werden 21 Fälle gemeldet (1/7). Dies sind die vier am meisten betroffenen Kommunen.

In Bad Wurzach gibt es laut Landratsamt elf Corona-Fälle (1/2), in Argenbühl sieben (0/3) in Aitrach und Aichstetten zusammen sechs (1/0).

Die meisten positiv auf das Coronavirus getesteten Menschen sind 51 bis 60 Jahre alt. Es folgen die Altersklassen 41 bis 50, 16 bis 30 und 31 bis 40. Nur etwa jeder Siebte ist älter als 60 Jahre.