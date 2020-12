So unterstützt „Helfen bringt Freude“ die ärmsten Menschen Lateinamerikas

Über drei Jahrzehnte ist es her, dass der Leutkircher Josef Rauch die Bolivienhilfe gründete. Die Organisation unterstützte bisher überwiegend alleinstehende Frauen mit ihren Kindern im Elendsviertel Uspha-Uspha, das am Rande der Großstadt Cochabamba liegt. Der Ausbruch der Corona-Pandemie hat die ohnehin prekäre Situation nicht leichter gemacht.

Bolivien, mit seinen zehn Millionen Einwohnern, ist eines der ärmsten Länder Lateinamerikas. Dort kommt es immer wieder zu regionalen und sozialen Unruhen, die schnell eskalieren und zu gewaltsamen Auseinandersetzungen führen. Grund dafür ist das Erbe der ausbeuterischen Kolonialgeschichte mit zutiefst ungerechten Besitz- und Machtverhältnissen, eine lange Serie von Militärdiktaturen, schwache und korrupte Regierungen sowie politisches Chaos, aus dem der 2006 gewählte Präsident Evo Morales einen Übergang zur Demokratie und zu einer Politik für das Volk machte.

Pandemie verstärkt Probleme

Eine neue Verfassung garantiert Menschenrechte für alle und respektiert die unterschiedlichen indigenen Kulturen. Der staatliche Verkauf von Erdöl, Erdgas, Erzen und Lithium soll dem Ausbau von Infrastruktur und dem Aufbau von verarbeitenden industriellen Arbeitsplätzen dienen. Es ist einiges auf den Weg gebracht worden, doch die Armut ist noch nicht verschwunden. Die Kriminalität im Allgemeinen und die Drogenkriminalität im Speziellen sind in den Städten hoch. Eine Tatsache, die die ärmsten Bewohner, insbesondere Frauen mit ihren Kindern, die meist auf sich alleine gestellt sind, immer noch ärmer werden lässt.

Dazu kam jetzt noch die Pandemie, denn Bolivien ist von Covid-19 stark betroffen und gilt als Risikoland. Davon weiß auch Rauch zu berichten, der in seiner Arbeit regelmäßig von seiner Frau Adelheid sowie zahlreichen ehrenamtlichen Helfern in Uspha-Uspha unterstützt wird, um dort in erster Linie im Rahmen des Projektes Frauen vor Ort eine Ausbildung zu ermöglichen und deren Kindern eine Hausaufgabenbetreuung bieten zu können.

Einkommensquellen brechen weg

„Vor Corona konnten die Männer als ungelernte Hilfskräfte auf dem Bau, als Schuhputzer oder bei sonstigen Gelegenheitsarbeiten tätig werden. Die Frauen konnten sich bisher als Hausangestellte bei reichen Leuten, als Wäscherinnen oder Verkäuferinnen etwas dazu verdienen“, sagte der Organisator. Er erzählt: „Durch die coronabedingt verhängten restriktiven Ausgangssperren, die an Hausarrest grenzen, ist das nicht mehr möglich. Somit ist auch das ohnehin wenige Einkommen weggefallen. Fehlende soziale Absicherungen, wie Arbeitslosen- und Kurzarbeitergeld, lassen die Corona-Krise bei den Armen zu einer Katastrophe werden.“

Um auf dem Markt Lebensmittel zu bekommen, würden sich die Menschen schon nachts in einer Schlange anstellen. Ähnlich würde sich die Situation vor den Büros der Regierung gestalten, die für Familien Gutscheine für Nahrungsmittel ausgeben würden. „Ebenso lange sieht dann die Warterei beim Einlösen aus“, erzählte Rauch, der über einen Hilferuf von Ordensschwester Maria Luisa Tovar Alvarez aus Uspha-Uspha berichtet, die mit folgenden Worten dringend um Unterstützung gebeten habe: „Wir haben hier 80 Familien, denen es wirtschaftlich ganz schlecht geht und die nicht wissen, wie sie ihre Kinder heute oder morgen sattbekommen sollen.“

Gleichzeitig würden laut Bericht der Ordensschwester noch einige Witwen sowie etliche alte und kranke Menschen dazukommen, die ganz dringend einen Arzt benötigen würden. „Dieser Hilferuf der Nonne offenbart das ganze Elend, welches das Coronavirus verursacht und das vor allem die Armen erbarmungslos trifft und noch einmal ein Stück ärmer macht“, erklärt Rauch.

Hilfestellung musste sich ändern

Vor Ausbruch der Pandemie sei die Spende aus der SZ-Aktion immer schon eine große Hilfe gewesen und habe somit Soforthilfe geleistet. Nun habe sich laut Rauch einiges geändert. „Mit dem Geld aus der letzten Spendenaktion konnten wir dringend benötigte Arzneimittel oder die verschiedensten Lebensmittel im Großmarkt einkaufen. Diese haben wir dann mit einer polizeilichen Sondergenehmigung zu den bedürftigen Menschen gebracht und dort verteilt. Somit konnten wir unseren Kindern weiterhin eine gesunde Ernährung gewährleisten“, erklärt der Leutkircher.

Mit dem Ausbruch von Corona und der Schließung der Schulen habe sich die Organisation zwangsläufig dazu entschlossen, die Hausaufgabenbetreuung umzustellen. „Die Erzieherinnen machen mittlerweile Hausbesuche und organisieren in kleinen Gruppen einen außerschulischen Unterricht bis hin zum kreativen Tun“, erzählte Rauch. Des Weiteren würde es regelmäßige Treffen der Eltern geben, um pädagogische Fragen zu besprechen und soziale Probleme aufzuarbeiten.

„In bewundernswerter Weise hat unser Team die Herausforderung der Corona-Zeit erkannt und mit viel Elan und Mut Hilfsmaßnahmen auf die Beine gestellt, um die Not der Familien zu lindern und um die Kinder in ihrer Entwicklung weiterhin zu fördern“, lobte der Organisationsgründer. Die Ausbildung der Frauen kann wegen Corona aktuell nicht mehr stattfinden. Sobald sich die Lage jedoch wieder entspannt, soll diese wieder aufgenommen werden. „Es bleibt zu hoffen, dass der Atem vieler Helfer zum Helfen nicht ausgeht und, dass das Projekt weiterhin Unterstützung bekommt. Wenn das Coronavirus schon keine Grenzen kennt, soll auch Nächsten- und Menschenliebe keine Grenzen kennen“, wünscht sich Rauch.