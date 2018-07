So sollen Center-Parcs-Gäste die Umgebung kennenlernen

„Einen genussvollen Ausflug raus auf’s Land“ – das sollen am Sonntag, 7. Oktober, sowohl interessierte Center-Parcs-Gäste als auch Leutkircher erleben können. So sehen es jedenfalls die Pläne von Xaver Kempter, Sabine Merk und Christian Skrodzki vor. Die drei Initiatoren der ersten Allgäuer Genusstour gehören zu einem Arbeitskreis, der bei Workshops mit Bürgern zum Thema Center-Parcs-Ansiedlung entstanden ist.

Es geht um Landwirtschaft. Es geht um Natur. Es geht um Genusshandwerk. Und es geht um Gastwirtschaft. Das machen die drei Organisatoren im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“ klar. „Wir möchten für die Bevölkerung einen Bezug zu Nahrungsmitteln herstellen“, erklärt Skrodzki, Vorsitzender der Allgäuer Genussmanufaktur. Konkret sollen bei der Genusstour verschiedene Landwirte, Genusshandwerker – dazu zählen etwa Bäcker und Metzger – oder Gastwirte von 11 bis 17 Uhr die Türen ihrer Betriebe öffnen und dadurch Interessenten einen Einblick hinter die Kulissen ermöglichen.

So entstehe für Teilnehmer in ungezwungenem Rahmen die Chance, „zu sehen, was wie produziert wird“, sagt Xaver Kempter vom Bauernverband Allgäu-Oberschwaben. Sie könnten beispielsweise aber auch erfahren, mit welchen Vorschriften oder Schwierigkeiten Landwirte zu kämpfen haben. Um am 7. Oktober möglichst viele Stationen anbieten zu können, rufen die Initiatoren passende Betriebe dazu auf, bei der Genusstour mitzumachen. Dafür fällt laut Skrodzki eine „kleine Teilnahmegebühr in moderatem Rahmen“ an. Rund ein Dutzend Geschäftsleute seien bereits fest im Boot.

Allerdings sollen sich nur solche Landwirte, Genusshandwerker und Gastwirte angesprochen fühlen, die ihrem Beruf außerhalb der Kernstadt und „angrenzend an Leutkirch“ nachgehen. „Unsere geplante Genusstour ist für das Land, nicht für die Leutkircher Kernstadt gedacht“, betont Skrodzki. Für den „Stadtbereich“ sei wiederum eine andere Arbeitsgruppe aus den Workshops zuständig.

Shuttle-Bus geplant

Welche Details die einzelnen Betriebe den Gästen präsentieren werden, sei ihnen selbst überlassen. Besondere Vorgaben wollen die Initiatoren nicht machen. „Das Ganze ist ein Versuch. Wir hoffen auf große Nachfrage“, sind sie sich einig. Sollte das Event auf Anklang in der Bevölkerung stoßen, könnte die Genusstour künftig einmal pro Jahr angeboten werden. Damit die Teilnehmer die einzelnen Stationen besser erreichen können, ist geplant, einen Shuttle-Bus einzusetzen. Ein Haltepunkt soll dann auch in Schmidsfelden sein, wo an diesem Tag das Glashüttenfest stattfindet.