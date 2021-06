Skulptur bringt Dynamik in die Stadt

Eine monumentale Skulptur beherrscht seit Donnerstag die Stadtmitte von Leutkirch zwischen Kornhausplatz und Gänsbühl. Geschaffen wurde sie erst kürzlich von Agnes Keil und ist auf Veranlassung des Galeriekreises aufgestellt worden – als Auftaktsignal, dass sich die Kunst nach langer Pause wieder bemerkbar macht.

Mit einer Höhe von drei Metern strahlt diese Skulptur mit dem Titel „Bewegungsimpuls“ – nach Angaben des Galeriekreises – den Sommer und Herbst über mit ihren ausladenden, tänzerischen Bewegungen eine belebende Wirkung aus. Es handele sich dabei um eine Arbeit aus der Werkreihe „Das Körperalphabet“, das mit 12 dafür entwickelten Körpergrundformen spielt. Arme, Beine, Rumpf, Kopf und Hals werden in unterschiedlichster Zusammensetzung zu räumlich rhythmischen Skulpturen verschweißt.

Die statische Skulptur wirke lebendig, mitten in der Bewegung eingefangen, als könnten die Teile im nächsten Moment schon wieder neu zusammengesetzt sein. Ähnlich wie aus Buchstaben, Wörtern und Sätzen Sprache entsteht, hat Agnes Keil aus dem Körperalphabet im Lauf der Jahre ein vielfältiges Skulpturenuniversum entwickelt. Der vorübergehende Betrachter kann zusätzlich die eigenen Empfindungen spielen lassen, Impulse können weitergesponnen und eigene Assoziationen wachgerufen werden, schreibt der Galeriekreis.

Entstanden ist die Skulptur während der eingeschränkten Zeit. Einer Zeit, in der der Galeriekreis mehrere geplante Ausstellungen absagen oder verschieben musste und der Ausstellungsbetrieb zum Stillstand kam. Mit der Präsentation dieser Skulptur beginnt für den Galeriekreis wieder die Umsetzung der geplanten Ausstellungen. Im Sommer findet die Ausstellung „StoffWechsel. Kunst trifft Literatur“ mit regionalen Künstlern, die in Isny so gut wie nicht gezeigt werden konnte, in der Galerie im Kornhaus ihre Fortsetzung.

Im Herbst werde es eine groß angelegte Ausstellung zum Werk von Raimund Wäschle geben, im Gotischen Haus und im Kornhaus, dazuhin in Kooperation mit der Galerie Huber in Kißlegg. Weitere Skulpturen aus dieser Werkreihe, sowie mehr zum Schaffensbereich der Künstlerin ist im Atelier Agnes Keil und Peter Heel in Engerazhofen zu sehen. Bei Interesse an einem Besuch der Ausstellungsräume mit Skulpturengarten kann unter info@agneskeil.de ein Termin vereinbart werden.