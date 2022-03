Skitourenausfahrt führte ins Rätikon

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Wochenende 19./20. März war eine sechsköpfige Gruppe des DAV Leutkirch im Rätikon in der Schweiz auf Skitour unterwegs. Ausgangspunkt war St. Antönien. Ziel waren am ersten Tag das Hasenflüeli (2.412 m) und der Eggberg (2.202 m).

Diese Gipfel sind als wenig schwierig ausgeschrieben. Das Hasenflüeli fordert jedoch am Ende noch mit einer kurzen Kletterpassage, die an diesem Tage problemlos machbar war. Die Abfahrt im nord-ostseitigem Gelände war gut und teilweise etwas ruppig zu fahren. Insgesamt wurden an diesem Tag 1.200 Höhenmeter geleistet. Am zweiten Tag wurde ein südseitiges Ziel gewählt, der Schafberg (2.456 m). Die 1000 Höhenmeter Aufstieg waren sehr sonnig und warm. Die Gruppe war in traumhafter Kulisse nahe der Garschinahütte unterwegs. Am Gipfel umringt von namhaften Bergen wie Sulzfluh, Drusentürmen und der Schesaplana. Die Abfahrt dann ein Schmankerl durch geschmeidigen Firn und Sulz.

Bevor die Heimreise mit dem Gemeinschaftsbus angetreten wurde, durfte natürlich eine abschließende Einkehr auf einer sonnigen Aussichtsterrasse in St. Antönien nicht fehlen. Organisiert und geleitet wurde diese Ausfahrt von Arno Widler und Ulli Oelhaf. Alle Infos unter www.alpenverein-leutkirch.de.