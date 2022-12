Skilifte in der Nähe öffnen

Mit dem Wintereinbruch starten auch mehrere Skilift der Region in die Saison. Während in der Isnyer Max Wild-Arena die Skisaison am Samstag, 17. Dezember, anlaufen soll, startet das Skigebiet Eschach laut eigenen Angaben bereits am Freitag, 16. Dezember.

Bei diesen beiden Anlagen können im Bedarfsfall die Schneekanonen nachhelfen. Dieses Hilfsmittel fehlt dem Skilift Gohrersberg in Kreuzthal. Laut dem neuen Schnee-Telefon des Lifts in der Adelegg läuft der Betrieb dort noch nicht.