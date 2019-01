Skiläuferzunft veranstaltet Schülerskitag

Die Skiläuferzunft Leutkirch veranstaltet am Samstag, 19. Januar, den jährlichen Schülerskitag an der Thalerhöhe bei Missen. Start für das Rennen, das ohne Vereins-Rennläufer ausgetragen wird, ist um 10 Uhr, direkt danach ist die Siegerehrung in Zielnähe, heißt es in einer Mitteilung.

Im Anschluss können alle Kinder der Jahrgänge von 2009 bis 2012 an einem weiteren Wettkampf, der VR-Talentiade, teilnehmen. Auch die älteren Jahrgänge 2004 bis 2008 können hier an den Start gehen und um die Leutkircher Schülerstadtmeisterschaft fahren. Laut Pressetext werden jeweils zwei Durchgänge gefahren, wobei nur der bessere von beiden Durchgängen gewertet wird. Das bedeutet, alle Rennläufer fahren zwei Durchgänge, es gibt keine Disqualifikation nach dem ersten Durchgang. Start für diese Rennen ist um 12:30 Uhr. Die Teilnahme an dem Wettbewerb kostet fünf Euro.

Die Siegerehrung für die Talentiade findet etwa eine Stunde nach Rennende in der Nähe des Zielraums statt. Wie der Veranstalter mitteilt, gibt es Pokale und Preise. Der Verein bietet außerdem am Freitag, 18. Januar, ab 14 Uhr ein Training zum Wettbewerb an der Thalerhöhe an.