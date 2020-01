Skiläuferzunft Leutkirch und Volksbank suchen Ski-Talente

Die Skiläuferzunft Leutkirch und die Volksbank Allgäu-Oberschwaben suchen talentierte Nachwuchsrennläufer und die neuen Stadtmeister im Riesenslalom an der Thalerhöhe bei Missen. Teilnehmen dürfen Kinder mit Jahrgang 2005 und jünger, teilt die Volksbank mit.

Start ist um 11 Uhr für den ersten Lauf. Im Anschluss ist der zweite Durchgang, wobei der schnellere Lauf in die Wertung kommt. Die Startnummernausgabe ist um 9.30 Uhr auf dem Parkplatz der Thalerhöhe Lift. Die Anmeldung geht über die Schulen und Sport Dörner. Ein Training zum Rennen findet am Freitag, 31. Januar, ab 14 Uhr an der Thalerhöhe statt.

Können unter Beweis stellen

Die TSG Skiläuferzunft Leutkirch ist am Samstag, 1. Februar, Gastgeber der VR-Talentiade-Sichtung an der Thalerhöhe bei Missen. Junge Nachwuchsrennläufer dürfen an diesem Tag ihr Können unter Beweis stellen, heißt es in der Mitteilung. Die VR-Talentiade-Serie geht nun in ihr 20. Jahr. Seit 2010 wird das Talentsichtungsprogramm auf baden-württembergischer Ebene durchgeführt und deckt im Bereich Ski die Sportarten Ski alpin, Skilanglauf, Skispringen, Nordische Kombination und Biathlon ab.

„Wir freuen uns auf spannende Wettkämpfe und viele junge Athleten“ sagt Nicola Vohrer, Sportwartin der SZ Leutkirch Alpin, deren Verein mit ihren Helfern laut Mitteilung am Samstag dafür sorgen wird, dass die Jungen und Mädchen perfekte Bedingungen vorfinden, um sich präsentieren zu können.

Teil der Sportförderung im Land

„Mit der VR-Talentiade-Sichtung an der Thalerhöhe wollen wir unseren Teil zur Sportförderung in Baden-Württemberg und vor allem hier im Bezirk Süd beitragen, und zahlreiche begeisterte Kinder sind Grund genug, hier Jahr für Jahr wieder dabei zu sein“, so Berthold Natterer, Regionalmarktdirektor der Volksbank Allgäu-Oberschwaben. Die Sieger werden am Samstag Preise überreicht bekommen, aber auch für alle teilnehmenden Kinder gibt es ein kleines Geschenk.

Für die besonders begabten Kinder der Klassen U8 und U10 geht es dann beim VR-Talentiade-Finale um einen Platz im VR-Talentiade-Team. Dieses dürfe an einem Wochenende viel Sport, Spiel und Spaß sowie den Besuch einer hochwertigen Sportveranstaltung erleben und werde von den Skiverbänden Baden-Württemberg weiter gefördert, heißt es abschließend.