Skiläuferzunft bietet Kurse und Jugendfreizeit an

Die Skiläuferzunft Leutkirch bietet vom 4. bis 6. Januar in Kooperation mit dem Skiclub Bad Wurzach einen Ski- und Snowboardkurs an. Kinder ab sechs Jahren, Jugendliche und Erwachsene lernen von ausgebildeten Übungsleitern erste Schwünge, sicheres Liftfahren und die Pistenregeln, teilt die Zunft mit. Fortgeschrittene könnten ihre Skitechnik verbessern und erlernen, auch steile Pisten sicher zu befahren. Neben den Kursgruppen werde diese Saison erstmals auch Betreutes Fahren angeboten. Dabei könnten die Kids unter Aufsicht eines Guides frei fahren und viel üben. Kursort wird ein Skigebiet im Allgäu sein, vorrausichtlich die Imbergbahn Steibis oder Ofterschwang. Morgens fährt der Bus von Bad Wurzach über Leutkirch (Parkplatz Gymnasium/Geschwister-Scholl-Schule) ins Skigebiet und bringt alle Teilnehmer abends wieder zurück. Vom 24. bis 26. Januar findet im Montafon die Ski- und Snowboardfreizeit für Jugendliche von elf bis 15 Jahren statt. Kleinbusse bringen die Teilnehmer am Freitagabend von Leutkirch (Parkplatz Gymnasium/Geschwister-Scholl-Schule) zur Isnyer Hütte. Abgerundet wird das Wochenende mit gemeinsamem Kochen, Gruppenspielen und Hüttenatmosphäre. Weitere Informationen und Anmeldung für den Kurs und die Jugendfreizeit gibt es online unter www.tsg-leutkirch.de/skilaeuferzunft/skikurse-lehrwesen sowie bei Johanna und Clemens Winter per E-Mail an slzleutkirch-lehrwesen@outlook.de