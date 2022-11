Skibörse weckt die Lust auf Wintersport

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Freitag, 28. Oktober, fand die Skibörse der TSG-Skiläuferzunft in der Festhalle statt. Die Skibörse war, wie auch bereits in den vergangenen Jahren, nicht als Flohmarkt angelegt, sondern es sollten möglichst hochwertige Artikel den Besitzer wechseln. Fachkundige Berater der Skiläuferzunft standen den Besuchern und Suchenden zur Verfügung.

Etwa 650 Artikel standen am Freitag zum Verkauf, ähnlich wie im Jahr 2021. Im Jahr 2019 waren es noch rund 900. Es war somit erneut ein geringeres Angebot für die Schnäppchenjäger, was jedoch die Veranstalter nach den vergangenen Wintern, in welchem nur eingeschränkt Ski Alpin möglich war, nicht verwunderte. Auffällig war, dass kaum Kinderskischuhe zum Verkauf abgegeben worden waren. Vermutlich nutzen hier viele Eltern auch das Tauschangebot der Sportgeschäfte.

Umso schöner war es zu sehen, dass sich aber doch zahlreiche Besucher auf den Weg in die Festhalle machten, um sich für die kommende Saison auszurüsten. Die Skibörse wirkte wie ein Weckruf, dass es den Skisport noch gibt.

Nahezu die Hälfte der angebotenen Artikel konnten einen neuen glücklichen Besitzer finden. Das ist weniger als im Jahr 2019, jedoch nahezu identisch zu 2021. Jedoch ist im Vergleich zu 2021 der Umsatz zurückgegangen, was bedeutet, dass wahrscheinlich preissensibler eingekauft wurde und nicht ganz so hochwertige Ware zum Verkauf stand.

Möchte man den Wetterfröschen glauben, so steht uns ein dicker Winter bevor und die Wintersportler können trotz allem gut ausgestattet in die kommende Saison starten.