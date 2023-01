Ski-Talente gesucht bei der „VR-Talentiade-Sichtung“

Die TSG-Skiläuferzunft Leutkirch ist am Sonntag, 22. Januar, Gastgeber von zwei Wettbewerben: zum einen der VR Talentiade-Sichtung für die Jahrgänge 2011 und jünger, sowie zum anderen dem Schülerskitag mit der Wertung zur Schülerstadtmeisterschaft ab dem Jahrgang 2008 und jünger.

„Wir freuen uns bei dieser Nachwuchsveranstaltung natürlich auf viele junge Wintersportler, die hier vielleicht das erste Mal Rennluft schnuppern. Wir hoffen aufgrund der Wettervorhersage mit Schneefällen und Minustemperaturen die VR-Talentiade durchführen zu können“, sagt Roland Ammann, nordischer Sportwart der Skiläuferzunft. Erster Austragungsort wäre Winterstetten mit Start und Ziel am Sportplatz. Als Ausweichort steht Isny in Aussicht.

„Mit der VR Talentiade-Sichtung wollen wir unseren Teil zur Sportförderung in Baden-Württemberg und vor allem hier in Oberschwaben beitragen, und zahlreiche begeisterte Kinder sind Grund genug hier Jahr für Jahr wieder dabei zu sein“, so die Volksbank Allgäu-Oberschwaben. Jeder Teilnehmer erhält eine Urkunde und einen attraktiven Sachpreis. Höhepunkt der Siegerehrung ist eine Tombola mit wertvollen Preisen für alle Teilnehmer, die das Ziel erreicht haben.

Anmeldungen zur VR-Talentiade und zum Schülerskitag sind noch bis Donnerstag, 19. Januar, um 19.30 Uhr möglich bei Annette Ammann, Telefon 0176/57941203, oder Mail an ra.ammann@t-online.de.