Sizilianischer Organist bei der Orgelmatinée

Die zweite Orgelmatinée dieses Jahres findet am Samstag, 1. Juni, um 11.15 Uhr statt. Diesmal sitzt laut Pressemitteilung kein Unbekannter auf dem Orgelbock, sondern der Italiener Ennio Cominetti, der zum dritten Mal hier spielen wird.

Cominetti ist Solist und musikalischer Leiter am Konservatorium in Trapani auf Sizilien und übt eine rege Konzerttätigkeit aus. Er hat in den wichtigsten Kathedralen und in den bekanntesten Konzerthäusern gespielt. Außerdem komponiert er selbst. In Leutkirch steht das Programm unter dem Motto „Musica d’Organo eroica“. Werke von Cesar Franck, Theodore Dubois und Edward Elgar werden zu hören sein.

Wie immer wird das Konzert per Beamer ins Kirchenschiff übertragen, sodass die Zuhörer auch visuell etwas geboten bekommen und sehen können, was der Organist mit Händen und Füßen an seinem Instrument so alles macht. Weitere Termine der Orgelmatinée sind am 6. Juli, 3. August und am 7. September. Der Eintritt beträgt fünf Euro.