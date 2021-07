„Siyou´n´Hell“ begeistern in der Leutkircher Malztenne

Hellmut Hattler, Basslegende aus Ulm, hat harte Zeiten hinter sich. Leukämie, knapp dem Tod von der Schippe gesprungen. Auch dank seines geliebten Basses – auf der Isolierstation. Und dank der liebevollen Lebensgefährtin Siyou Isabelle Ngnoubamdjum. Jetzt stehen die beiden als „Siyou´n´Hell“ wieder auf der Bühne, inniger, lebensbejahender, ausdruckstärker als je zuvor. „Beim Härle“ spielen sie am Samstagabend auch „Sign of love“, entstanden im Klinikum. Come closer, komm näher. Hier und jetzt und im Moment.

Open Air ist leider nicht, kein fast mediterraner Abend wie beim letzten Auftritt der beiden im August 2018. Die 70 Plätze in der Malztenne – Sitzreihen statt Stühle am Tischchen - sind lange zuvor ausverkauft, das Publikum trägt während des Abends Maske. Lästig, aber Corona-Vorschrift. Hellmut Hattler stimmt ein wenig mit seinem E-Bass ein, dann Siyou sofort mit voller Power, Gänsehaut. „Sometimes I feel like a motherless child“, der schwarze Spiritual, den einst auch Richie Havens bei Woodstock 1969 gesungen hat. Leid, die Sehnsucht nach Freiheit. Hattler am Bass noch melodischer als früher, viele wahnwitzige Läufe und Akkorde in den oberen Lagen.

Die tiefen Töne vergisst der 69-Jährige dabei nicht. Und ja, er benutzt auch einen „Jammerhaken“ vulgo Vibratorhebel, lässt die Töne schweben. Stark angefangen, stark geht es weiter. Mit Freude, Spaß am Auftritt. „Higher“ ist vom letzten, dritten Album der beiden, fast alle klatschen sofort mit. Als Siyou zum Mitsingen animiert, hört man zuerst die weiblichen Stimmen. „Ja, die Frauen“, freut sich die Ulmer Sängerin. „Up up to the sky“. Hinauf zum Himmel. Spiritualität ohne New-Age-Gewese, von Herzen mit Power. Riesenbeifall.

Einen starken Eindruck hinterlässt auch die Newcomerin „Chichi“ aus Salem/Bodenseekreis. Sie hat eine dunkelsamtige Stimme, spätestens nach zehn Minuten lauschen alle gebannt der jungen Frau, die allein mit Gitarre auf der Bühne steht. Eigene Stücke hat sie dabei, dazu einige Coversongs, von „high explosive trouble in my mind“ bis zu Liedern über Freiheit, Liebe, Kummer. „Chichi“ überzeugt mit positiver Ausstrahlung, klingt ehrlich glaubwürdig, durchaus selbstbewusst. Ein heißer Tipp für Talentscouts der Plattenfirmen.