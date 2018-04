Wie die Polizei mitteilt, ist in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in den Bahnhofsarkaden die vor einer Bäckerei angekettete Sitzbank gestohlen worden. Die Bank hat einen Wert von mehreren Hundert Euro. Zeugen, werden gebeten, die Polizei in Leutkirch, Telefon 07561 / 84880, zu informieren.

