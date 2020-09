Situation für Radler verbessern

Der Verkehrsclub Deutschland (VCD), der in Leutkirch auch die Interessen des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) vertritt, weist in einer Pressemitteilung auf den Fahrradklimatest des ADFC hin. Die Befragung läuft vom 1. September bis zum 30. November. Am einfachsten könne man für Leutkirch online unter www.fahrradklima-test.adfc.de teilnehmen. Dort werde erklärt, was der ADFC-Klimatest bedeutet, und es erfolge eine Weiterleitung zum Online-Fragebogen. Das Ausfüllen dauere nur wenige Minuten.

Die Ergebnisse werden pro Stadt im Frühjahr 2021 veröffentlicht. Je mehr Teilnehmer mitmachen, desto bedeutender werden die Ergebnisse eingestuft. Daher bittet der VCD um rege Teilnahme. Der ADFC-Fahrradklimatest ist die größte Befragung zum Radfahrklima weltweit und findet diesen Herbst zum neunten Mal statt. Er wird vom Bundesverkehrsministerium gefördert.

Mehr als 170 000 Radfahrer haben vor zwei Jahren deutschlandweit am Fahrradklimatest des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) teilgenommen und die Radverkehrssituation in fast 500 Städten bewertet. Per Fragebogen haben sie beurteilt, ob das Radfahren Spaß oder Stress bedeutet, ob die Radwege und Radstreifen im Winter geräumt werden und ob sie sich auf dem Fahrrad sicher fühlen. Die Ergebnisse geben Verkehrsplanern, Verwaltungen und politisch Verantwortlichen der jeweiligen Stadt lebensnahe Rückmeldungen zum Erfolg ihrer Radverkehrsförderung und nützliche Hinweise für Verbesserungen.