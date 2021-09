Silke Ratzmann holt Titel bei der Vintage-WM

Im Rahmen des Radweltpokals und der World Masters Cycling Championships in St. Johann ist auch die Weltmeisterschaft in der Vintage-Kategorie ausgetragen worden. Silke Ratzmann von der Triathlonabteilung des SV Herlazhofen nahm mit einem über 30 Jahren alten Rennrad an diesem Wettkampf teil und freute sich nach dem Straßenrennen über den Weltmeistertitel in ihrer Klasse.

Bei der WM in der Vintage-Klasse gab es klare Regeln. „Zugelassen waren hier nur Teilnehmer mit gemufften Stahlrennrädern bis Baujahr 1987/88“, berichtete der SVH und nannte weitere generelle Vorgaben: „Am Rad sind keine Clips erlaubt, es dürfen keine Carbonteile verbaut sein und es sind nur Pedale mit Pedalkörben und Riemen zugelassen.“ Pflicht ist auch ein in die Zeit passendes Trikot, passende Fahrradhose und Schuhwerk wird gewünscht. Ratzmann erfüllte alles – sie holte sich den ersten Platz und somit die Weltmeisterschaft in ihrer Klasse.

Zuvor startete Ratzmann beim Radweltpokal in St. Johann. Dort war sie auch erfolgreich unterwegs. Beim Airportsprint über eine 1000 Meter lange Wendepunktstrecke belegte sie den zweiten Platz. Das Zeitfahren über 20 Kilometer schloss sie in der Normalklasse auf Rang eins ab. Willy Notz, der den SV Herlazhofen, beim Radweltpokal ebenfalls vertrat, erreichte die Plätze acht und neun.