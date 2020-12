„Silberner Delphin“ für die Geschichte der Muna Urlau

Die dramatische Geschichte der Muna Urlau in den letzten Tagen des Zweiten Weltkrieges ist jetzt in der französischen Festivalstadt Cannes ausgezeichnet worden: Das Dokudrama „Unbekannte Helden – Widerstand im Südwesten“ erhielt beim Festival „Corporate Media & TV Awards“ einen der Hauptpreise, den „Silbernen Delphin“, teilt die Stuttgarter Produktionsfirma AV Medien mit. Mit dieser Preisverleihung werde das mutige Wirken des Wehrmachtoffiziers Günther Zöller international gewürdigt, der das württembergische Allgäu vor einer Giftgas-Katastrophe bewahrte.

Aufwendig inszenierte Szenen und Archivmaterial

Das 90-minütige Dokudrama erzählt vom Widerstand gegen das NS-Regime in den letzten dramatischen Wochen des Zweiten Weltkrieges. Es ist eine Koproduktion von AV Medien mit dem SWR und wurde von der MFG Baden-Württemberg gefördert. In Spielszenen werden laut Mitteilung die dramatischen Tage im April und Mai 1945 wieder lebendig, durch aufwendig inszenierte Szenen, die mit bisher unveröffentlichtem Archivmaterial ergänzt wurden. Gedreht wurde an Originalschauplätzen im württembergischen Allgäu.

Grundlage für die Dokumentation waren die historischen Nachforschungen eines Arbeitskreises der Heimatpflege Leutkirch um Bettina Kahl, Gebhard Blank und Matthias Hufschmid. Sie hatten die mutige Entscheidung des Majors Günther Zöller dokumentiert, der den Befehl zur Sprengung des Giftgasdepots im Allgäu verweigert hatte.

Urlauer Bürgerinnen und Bürger spielten mit

Die Rolle des Majors verkörpert in der Dokumentation der Schauspieler Helgi Schmid, seinen Mitstreiter, den Ortspfarrer August Willburger, spielt Jo Jung. Viele Einwohnerinnen und Einwohner von Urlau bei Leutkirch wirkten in der Dokumentation mit. Als Expertinnen und Experten kommen neben dem Militärhistoriker Professor Wolfram Wette auch Bettina Kahl und Gebhard Blank zu Wort. Mit Herwig Metz und Egon Musch erinnern sich Augenzeugen an die damaligen Ereignisse. Major Günther Zöller wurde erst spät für seine todesmutige Befehlsverweigerung rehabilitiert und öffentlich geehrt.

Das Drehbuch stammt von Ulrike Stegmann, Regie führten Bernhard Stegmann und Samuel Ackermann, Produktionsleiter war Holger Bergmann – alle von AV Medien in Stuttgart. Die Idee zu dem Film stammt von Norbert Bareis, der auch Redakteur der Sendung ist. Für den SWR zeichnet Ute Geiß verantwortlich.