„Siegfried Gebhart Stiftung“ unterstützt Grundschüler

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

„Digitalisierung“ spielte in den vergangenen Jahren im privaten wie auch schulischen und beruflichen Bereich zunehmend eine große Rolle. Das Thema beschäftigt seit Beginn der Pandemie auch die Schulen. Die Kinder der Grundschule Oberer Graben arbeiteten im Lockdown mit der Lernplattform „Moodle“ und wurden im Fernunterricht mittels Videokonferenzen beschult. Der Umgang mit digitalen Medien erfordert eine Vielzahl an Fähigkeiten. Hierzu zählt es, digitale Medien zu bedienen sowie sinnvoll, sicher und kritisch nutzen zu können. Um das hierfür erforderliche Grundwissen bereits bei Grundschülern fördern und fordern zu können, benötigen Schulen eine zeitgemäße Ausstattung an Hard- und Software.

Die Grundschule Oberer Graben besitzt noch einen klassischen Computerraum, der allerdings in die Jahre gekommen ist und dringend eine neue Ausstattung benötigt, um Kindern Medienbildung zu vermitteln. Angesichts dieser Problematik spendete Herr Gebhart, unterstützt von Herbert Birker, mit seiner „Siegfried Gebhart Stiftung“ Ende Oktober 14.000 Euro an den Förderverein der Grundschule. Mit dieser großzügigen Summe kann begonnen werden, den PC-Raum in einen Medienraum mit zeitgemäßen Schülerarbeitsplätzen und Präsentationstechnik umzuwandeln.

Bei der Scheckübergabe betonte Herr Gebhart, wie wichtig es sei, bereits in jungen Jahren digitales „Knowhow“ zu erlernen, da es in der beruflichen Ausbildung vorausgesetzt werde. Schulleiterin Ayse Ammermann ergänzte, dass Medienbildung als Bildungsauftrag auch in den Grundschulen Thema sein muss, denn digitale Medien sind im Alltag der Grundschulkinder ein selbstverständlicher Bestandteil.

„Wir tragen auch in der Grundschule eine große Verantwortung und möchten unseren Beitrag zu mehr Chancengleichheit leisten. Alle Kinder sollen an digitalen Medien teilhaben und lernen, wie man sie sinnvoll nutzt, wie man sich im Internet schützt und welche kreativen Möglichkeiten sich bieten. Damit die Schere nicht noch weiter auseinandergeht, müssen wir Familien und Kindern auch Hilfestellungen zu einem verantwortungsbewussten Umgang mit Medien anbieten.“

Das gesamte Team und die Kinder der Grundschule Oberer Graben freuen sich über diese großzügige Spende und sagen: HERZLICHEN DANK!