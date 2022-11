Siege für Unterzeil-Reichenhofen und Eglofs/Heimenkirch/Wohmbrechts

In zwei torreichen Spielen haben sich die Allgäuer Mannschaften durchgesetzt. Während der SC Unterzeil-Reichenhofen in der Landesliga den TSV Tettnang II durch ein spätes Tor schlug und auf Platz acht sprang, setzte der Spitzenreiter SGM Eglofs/Heimenkirch/Wohmbrechts seinen Siegeszug in der Regionenliga fort.

Landesliga, 7. Spieltag: SC Unterzeil-Reichenhofen – TSV Tettnang II 4:3 (2:2). – Tore: 0:1, 0:2 Tamara Holzberger (1., 8.), 1:2 Kristina Lauber (23.), 2:2 Theresa Butscher (38.), 3:2 Michelle Cassandra Kehrer (77.), 3:3 Aliya Cömert (85.), 4:3 Nicole Meisterburg (90.) – Schiedsrichter: Erdogan Basar – Die Fußballfrauen des SC Unterzeil-Reichenhofen haben einen Last-Minute-Sieg gefeiert. Das entscheidende Tor für die Gastgeberinnen erzielte Nicole Meisterburg. Somit gelang dem SC eine schnelle Antwort auf den 3:3-Ausgleichstreffer von Aliya Cömert (85.). Auch in der ersten Halbzeit ließ sich Unterzeil-Reichenhofen nicht von Gegentoren aus der Ruhe bringen. Tettnang II gelang zwar ein hervorragender Start dank des Doppelpacks der erfahrenen Tamara Holzberger (1., 8.), aber der SC drehte das Spiel zu seinen Gunsten. Kristina Lauber (23.), Theresa Butscher (38.) und Michelle Kassandra Kehrer (77.) schossen den SC zwischenzeitlich in Front.

Regionenliga, 7. Spieltag: SGM Eglofs/Heimenkirch/Wohmbrechts – SV Reinstetten 4:2 (3:2). – Tore: 1:0 Marla Schnetzler (7.), 2:0 Carola Walser (12.), 3:0 Alexa Jocham (22.), 3:1 Aylin Rapp (32.), 3:2 Anja Fackler (39.), 4:2 Kim Maja Bader (62.) – Die SGM startete zu Hause in der Delphinarena konzentriert und fokussiert in das Spiel. Das wurde auch durch den Treffer von Marla Schnetzler in der siebten Minute belohnt und sorgte bei Eglofs/Heimenkirch/Wohmbrechts für weiteren Auftrieb. Carola Walser (12.) und Alexa Jocham (22.) erhöhten folgerichtig auf 3:0. Noch vor der Pause verkürzten die Gäste auf 2:3, sodass in der zweiten Halbzeit noch alles drin war. Die SGM erhöhte wieder die eigene Präsenz sowie Zweikampfstärke und holte sich am Ende die drei Punkte. Kim Bader besorgte mit purer Willenskraft den 4:2-Endstand. Es war der sechste Sieg im sechsten Spiel, als Nächstes gastiert der Tabellenführer beim Achten SGM Dietmanns/Hauerz/Bellamont (Sonntag, 11 Uhr).