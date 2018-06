Siebtes Caritas-Jugendforum – „Wir sprechen mit“

„Stark sein für die Kinderrechte“ steht als Motto auf dem Roll-Up des Caritas-Verbandes, der unter dem Leitspruch „Mach Dich stark für starke Kinder“ seit 2007 alljährliche Jugendforen im Land organisiert. Michael Lindauer, Gesamtleiter der Stiftung St. Anna, und der Referent des Caritas Verbandes Rottenburg-Stuttgart, Hans-Peter Häußermann, begrüßten am vergangenen Mittwoch im vollbesetzten Saal des katholischen Gemeindehauses annähernd zweihundert Kinder- und Jugendvertreter, Erzieher, Sozialpädagogen, Lehrer und Heimleiter aus 23 Einrichtungen des Landes.

Unter dem Leitspruch „Wir sprechen mit…“, hatten sich die Kinder und Jugendlichen im Vorfeld neun Themen ausgesucht, die sie am Vormittag in Workshops in Klassenräumen der Schule St. Anna intensiv behandelten: Die Spanne reichte dabei vom „Umgang mit dem Handy“ über „So verstehen und gestalten wir Partizipation“ bis hin zu den Finanzen: Denn, „ohne Kohle geht nichts“.

Austausch und Erfahrung

Wichtige Ziele waren zum einen der Austausch von Erfahrungen der neun- bis 20-jährigen Jungen und Mädchen und zum anderen die daraus resultierenden Konsequenzen und Wünsche. Auch die etwa 40 erwachsenen Teilnehmer hatten sich in der Stiftungskapelle versammelt, um über „Stolpersteine“, wie „Finanzierung“, „Beteiligung am Hilfeplan“, „Ablauf von Sitzungen“ und „Stellenbeschreibung des Vertrauenserziehers“ zu sprechen.

Nach einem Mittagessen in der St. Anna Festhalle sowie auflockernd-sportlichen und kreativen Angeboten, vorbereitet vom Kollegium der Schule, begab sich der Tross am Nachmittag wieder ins Gemeindehaus, um dort unter dem Leitspruch „Wir haben was zu sagen“ und der Moderation der Referentin des Caritasverbands Freiburg, Sabine Triska, die Ergebnisse der Arbeitsgruppen zu präsentieren: Beeindruckend war hierbei, wie durchweg selbstbewusst die jungen Sprecher ihre Anliegen vortrugen.

So wurden oft unterschiedliche Formen und Regelungen in den Einrichtungen festgestellt – zum Beispiel bei der Beteiligung am Hilfeplan und beim Taschengeld – sowie „wohlwollende Kontrollen“ und „individuelle und konsequente Sanktionen bei Vergehen“ gewünscht. Mit dem Fazit „es gibt noch ziemlich viel zu tun“ wurde gefordert, das Erarbeitete zu Hause anzugehen und voranzubringen.

Ein generelles Lob und viel Applaus wurde schließlich den Mitarbeitern und Schüler-Guides von St. Anna für den „Superservice“ zuteil, wie es auch Corinna aus Mannheim beispielhaft auf den Punkt brachte: „Wir haben fleißig gearbeitet, es war cool, neue Leute kennenzulernen, und es machte uns einfach tierisch Spaß“. (khs)