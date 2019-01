Sieben Musikkapellen ergeben eine Guggenmusik

Die Guggenmusik Allgaier Long Dongs setzt sich aus Mitgliedern von sieben Musikapellen rund um Leutkirch zusammen. In diesem Jahr wird die bunte Truppe, die ausschließlich während der Fasnet auftritt, 20 Jahre alt.

„Willerazhofen, Reichenhofen, Diepoldshofen, Ziegelbach, Gebrazhofen, Engerazhofen und Herlazhofen“ – selbst Bernhard Baumann, der Vorsitzende der Allgaier Long Dongs, muss kurz überlegen, um alle Musikkapellen aufzuzählen, in denen die derzeit 35 aktiven Musiker außerhalb der Fasnet spielen. Den ersten Auftritt hatte die Guggenmusik 1999, also vor 20 Jahren, beim Fasnetsumzug in Aichstetten. Die Gründungsmitglieder wollten in der Fasnet selbst aktiv werden und nicht immer nur zuschauen. Da auf den meisten Umzügen die Musik fehlte, beschlossen sie laut Homepage-Chronik, neben der Aktivität in den Musikvereinen in der Fasnet auch eine Musikgruppe zu gründen.

Baumann selbst ist inzwischen seit acht Jahren dabei. Woher die Gruppe ihren Namen hat, weiß er nicht ganz sicher, da von den Namensgründern inzwischen keiner mehr dabei ist. Was er aber wisse, ist, dass die Entstehungsgeschichte wohl definitiv nicht für die Veröffentlichung in der Zeitung geeignet ist.

Da alle Mitglieder der Allgaier Long Dongs auch noch in den Musikkapelle ihrer Heimat-orte spielen, gibt es die Guggenmusik selbst aktiv nur während der Fasnet. „Wir fangen immer im November mit den Proben an. Erst im Zwei-Wochen-Rythmus, später wöchentlich“, erklärt Baumann. Über Weihnachten und NeuJahr probe man teilweise dann auch noch öfter. „Pro Jahr üben wir immer so zwei bis drei neue Musikstücke ein. Aktuell haben wir eine Repertoire von 15 Liedern“, so Baumann.

Mit diesen bestreiten sie in diesem Jahr an der Fasnet 22 Auftritte, wobei ungefähr die Hälfte Hallenauftritte sind. „In der Regel haben wir an einem Samstag einen Umzug und danach am Abend einen Hallenauftritt.“ Mehr als einen Auftritt am Abend sowie Auftritte an Sonntagen versucht man laut Baumann zu vermeiden: „Im Vordergrund steht schließlich immer noch der Spaß.“ Neben diesen Auftritten spielen sie in diesem Jahr zum dritten Mal auch wieder bei der Schülerbefereiung der Leutkircher Realschule.

Dass sie unter dem Jahr „so gut wie nichts machen“, liege daran, dass alle Musiker ja auch noch in ihren Kapellen aktiv sind. Aus den Augen verliere man sich während des Sommers aber trotzdem nicht: „Man trifft sich ja wieder auf den Musikfesten“, erzählt Baumann schmunzelnd. Dass alle Musiker neben der Guggenmusik auch noch in ihren Musikkapellen spielen und dort eingenbunden sind, ist laut Baumann auch der Grund, dass man den 20. Geburtstag nicht mit einem großen Fest feiert: „Es wäre schwer, einen passenden Termin zu finden.“

Baumann gefällt, neben der Musik natürlich, vor allem der Zusammenhalt und die Gemeinschaft innerhalb der Gruppe. „Es macht einfach richtig Spaß.“

Trotz des laut Baumann hohen Spaßfaktor, tun sich inzwischen auch die Allgaier Long Dongs schwer, neue Musiker zu bekommen. Deshalb nutzt der die Gelegenheit, ein bißchen die Werbetrommel zu rühren und betont: „Neue Mitglieder sind bei uns jederzeit willkommen.“ Da man auch abends und nachts auftritt, sollten diese allerdings mindestens 18 Jahre alt sein.