Gleich sieben Personen aus verschiedenen Haushalten sind in einem VW Touran unterwegs gewesen, den Beamte des Verkehrsdienstes Kißlegg am Montag kurz vor 12 Uhr auf der A 96 kontrollierten. Laut Polizeibericht gaben die Männer im Alter zwischen 25 und 31 Jahren gegenüber den Polizisten an, einen Ausflug gemacht zu haben. Da dies die derzeit gültige Corona-Verordnung verbietet, müssen alle nun mit einem empfindlichen Bußgeld rechnen..