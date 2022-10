„Sichere Lösung“ für das freiliegende Telekom-Kabel auf Autobahnbrücke bei Unterzeil

Rund um das verlängerte Wochenende zum Tag der Deutschen Einheit gab es in Unterzeil größere Störungen bei der Internetversorgung. Störung in Unterzeil? Viele dürften dabei unweigerlich an das nach wie vor freiliegende Kabel auf der Brücke denken. Was das mit der mehrtägigen Störung zu tun hat und wie es damit weitergeht, dazu äußerte sich nun auf SZ-Anfrage ein Sprecher der Telekom.

Ursache für die Störung war demnach ein beschädigtes Glasfaserkabel sowie ein defektes Bauteil in einem Kabelverzweiger der Telekom. Die Störung sei am Feiertag erfolgreich behoben worden. „Das Kabel wurde neu gespleißt und das defekte Bauteil getauscht. Seitdem funktionieren alle Kundenanschlüsse wieder einwandfrei“, so der Unternehmenssprecher.

Kabel spielte keine Rolle

Das freiliegende Kabel auf der Brücke spielte dabei keine Rolle, betont er. „Hier haben wir eine sichere Lösung gefunden und arbeiten bereits mit Hochdruck an der Realisierung einer neuen unterirdischen Kabeltrasse“, so der Telekom-Sprecher.

Allerdings sei das Unternehmen hier von mehreren Behörden und Genehmigungsverfahren abhängig. Konkret handele es sich unter anderem „um die gängigen Trassen- und Aufbruchgenehmigungen bei Aufgrabungen im öffentlichen Raum oder die Zustimmungen der Eigentümer bei Arbeiten auf fremden Grundstücken.“ „Aus diesem Grund können wir noch kein Fertigstellungstermin nennen“, erklärt der Sprecher.

Seit inzwischen weit über einem Jahr liegen das betreffende Telekom-Kabel sowie zwei Schalteinheiten ungeschützt über eine Strecke von rund 120 Metern auf der Leitplanke der Brücke, die über die A 96 und die Gleise der elektrifizierten Allgäubahn zwischen Leutkirch und Aichstetten führt. Wie lange dieses Provisorium so trotz nun offenbar gefundenen sicheren Lösung über eine unterirdische Trasse noch andauernd wird, ist weiterhin offen.

Zähe Genehmigungsverfahren

Bereits im vergangenen Jahr erklärte ein Sprecher der Telekom, dass die entsprechenden Genehmigungsverfahren mehrere Monate in Anspruch nehmen werden. Grundsätzlich seien Beginn und Dauer solcher Arbeiten an Verkehrswegen wie Autobahnen oder Gleisanlagen weniger eine Frage der Technik sondern mitunter zäher Genehmigungsverfahren.

Zumindest scheint es dabei zu bleiben, dass das Provisorium in der letzten Zeit nicht zu größeren Problemen geführt hat. Der Leser, der sich wegen des Kabels im vergangenen Jahr an die Redaktion gewandt hatte, berichtete, dass er in den Wintermonaten trotz der offenen Kabelführung keine größeren Internet-Ausfälle registriert habe. Und wie die Telekom nun beteuert, war auch für die Störung Anfang Oktober das freiliegende Kabel nicht ursächlich.