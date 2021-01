Senioren geben Telefonbetrügern in der Region keine Chance

Telefonbetrüger sind am Montag erneut in der Region aktiv gewesen und haben laut Polizei versucht, meist ältere Bürger um ihr Erspartes zu bringen. Mit dem sogenannten Enkeltrick gaukelten die Anrufer vor, der Enkel oder ein Bekannter des Opfers zu sein. Der Anrufer täuschte vor, in einer Notlage zu sein und sofort Bargeld zu benötigen. Eine weitere am Montag aufgetretene Betrugsmasche waren Anrufe falscher Polizeibeamter. Die angeblichen Polizisten warnten die Senioren vor Einbrüchen in der Nachbarschaft und versuchten, sie zur Herausgabe ihres Ersparten und von Wertgegenständen zu bewegen. Die Angerufenen reagierten alle misstrauisch und beendeten die Telefonate mit den Betrügern, weshalb es zu keinem Vermögensschaden kam.