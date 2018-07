Senioren feiern Kinderfest

Beate Stör hat wieder ein Kinderfest für die Senioren auf die Beine gestellt. Nachdem im Seniorenzentrum Carl-Joseph kein geeigneter Platz mehr zur Verfügung gestanden hatte, ging jetzt der Unterhaltungsnachmittag bereits zum zweiten Mal in der evangelischen Dreifaltigkeitskirche über die Bühne. Ein idealer Ort, denn er ist nicht nur groß genug, sondern auch barrierefrei zu erreichen, teilt Barbara Waldvogel mit.

Beate Stör konnte zum Auftakt eine beachtliche Zahl an Gästen und Mitwirkenden begrüßen. In ihrem selbst verfassten Gedicht für diesen Nachmittag kündigte sie ein Programm an, das „ein bissle von allem“ bietet. Also ein Kinderfest en miniature. Da durften die Grundschüler vom Oberen Graben mit ihren fröhlichen Kinderfestliedern genauso wenig fehlen wie die lautstarken Fanfaren.

Laut Waldvogel luden die heimischen Gassensänger mit ihren beschwingten Volksweisen zum Mitsingen ein, während die Guingois aus den Partnerstädten mit Tanz und Musik französische Folklore aufgewartet haben. Zwischen den einzelnen Programmpunkten sorgte Else Maischberger für musikalische Begleitung, und die Landfrauen aus Tautenhofen haben die Besucher mit feinen Kuchen und Getränken verwöhnt.