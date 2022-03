Senior wird beim Geldwechseln in Leutkirch beklaut

Auf einen Dieb hereingefallen ist ein 79-jähriger Mann, der am Montagnachmittag in der Leutkircher Marktstraße einem Unbekannten Geld wechseln wollte. Dieser, von dem lediglich bekannt ist, dass er eine braune Jacke getragen haben soll, sprach den Senior an und bat darum, zwei Euro klein zu wechseln. Beim Zusammensuchen der Münzen im Portemonnaie des 79-Jährigen half der Täter und stahl währenddessen wohl unbemerkt einen dreistelligen Eurobetrag aus dem Scheinfach der Geldtasche. Hinweise auf den Dieb nimmt das Polizeirevier Leutkirch entgegen.