Seltene Mopsfledermaus bei Center Parcs entdeckt

Der Bau des Ferienparks Allgäu von Center Parcs im Urlauer Tann, mit seinen alleine 1000 Ferienhäusern, war zeitweise die größte, privat finanzierte Baustelle Deutschlands. Ein Großprojekt, das auch mit entsprechend großen Eingriffen in die Natur verbunden ist.

Mit einer Vielzahl an Maßnahmen, auch im Park selbst, sollten diese Eingriffe ausgeglichen werden. Bei einer davon, den Nistkästen für Fledermäuse, konnte nun ein großer Erfolg erzielt werden: Der erste Sichtnachweis einer Mopsfledermaus im württembergischen Allgäu.

Eine sehr seltene Fledermaus

„Die Mopsfledermaus ist eine sehr seltene Fledermaus“, betont Ingo Maier vom Arbeitskreis Fledermäuse Württembergisches Allgäu. Zu den Projekten des Arbeitskreises gehört unter anderem das Fledermaus-Monitoring im Landkreis Ravensburg.

Ein Kollege von ihm sei es gewesen, der in diesem Frühjahr beim Monitoring in einem der Nistkästen im Ferienpark eines der seltenen Exemplare dieser Art entdeckt hat. Für Maier ist dieser Sichtnachweis ein Beleg dafür, dass die Maßnahme, Nistkästen für Fledermäuse in den Waldgebieten des Parks aufzuhängen, durchaus von Erfolg gekrönt ist.

Wie Matthias Schöner, der als sogenannter Floor Manager Green für alles Grün in den Außenbereichen des Ferienparks zuständig ist, betont, werden die jeweils 90 Vögel- und Fledermausnistkästen regelmäßig kontrolliert. Damit sie jedes Jahr wieder von Vögeln und Fledermäusen genutzt werden können.

Zusätzlich werden zwei alte Bunker aus der Zeit, in der das Gebiet noch für militärische Zwecke genutzt wurde, nun als Fledermaus-Bunker genutzt. Durch all diese Maßnahmen entwickeln sich Jahr für Jahr mehr Lebensräume, betont Schöner.

Wasserspeicher als Trinkquellen

Mit Blick auf die Fledermäuse kann das auch Maier bestätigen. Er mache im Park das akustische Monitoring, bei dem die Fledermäuse über ihre Rufe identifiziert werden.

Darüber habe er noch weitere Arten im Gebiet des Parks nachweisen können. Vor allem im Bereich der Wasserspeicherseen, die die Tiere als Trinkquelle nutzen, treffe man immer wieder auf viele Fledermäuse.

Zwei alte Bunker aus der Zeit, in der das Gebiet noch für militärische Zwecke genutzt wurde, werden nun als Fledermaus-Bunker genutzt. (Foto: Center Parcs)

Dass nun auch eine Mopsfledermaus nachgewiesen werden konnte, freut auch Schöner. „Diese Art ist so bedeutend, da sie auf der Roten Liste steht und somit sehr selten geworden und vom Aussterben bedroht. Sie benötigt naturbelassene Wälder und eine Vielzahl von nachtaktiven Kleinschmetterlingen und Insekten als Nahrung“, erklärt er.

Die Art leide besonders unter dem Rückgang der Insektenvielfalt durch die Folgen des Einsatzes von Pflanzenschutzmitteln in der Land- und Forstwirtschaft, so Schöner. Auf dem weitläufigen Gelände des Ferienparks finde die Mopsfledermaus einen naturnahen Lebensraum, in dem sich die Art wohlfühlen könne.

„Wir versuchen, alles so natürlich wie möglich zu belassen“

Denn das Aufhängen der Nistkästen und die beiden Fledermaus-Bunker seien bei Weitem nicht die einzigen Maßnahmen im Park selbst, wie Schöner betont.

„Wir versuchen, alles so natürlich wie möglich zu belassen. Vor allem in den Bereichen, in denen die Gäste nicht unmittelbar sind“, erklärt er. So sei etwa der Wald, anders als in intensiv forstwirtschaftlich genutzten Wäldern, bewusst „nicht in komplett aufgeräumten Zustand“.

Matthias Schöner zeigt ein Beispiel im Ferienpark, wo durch liegengelassenes Totholz neuer Lebensraum entstanden ist. (Foto: Center Parcs)

Solange sie keine Gefahr sind, dürfen auch abgestorbene Bäume stehen beziehungsweise auf dem Waldboden liegen bleiben. Während stehende tote Bäume etwa Lebensräume für den Specht und andere Höhlenbrüter bieten, strotzt auch das sogenannte „Totholz“ am Boden vor Leben, betont Schöner.

Seltene Käfer leben als Larven in und von totem Holz. Besonders in besonntem Totholz werden ihre Fraß-Gänge dann von anderen Insekten besiedelt, wie manche Wildbienen und Faltenwespen, erklärt er. Auch seltene Pilze finden dort ein neues Zuhause und helfen mit, das Holz langsam zu zersetzen.

Ein „unaufgeräumter“ Wald

Außerdem biete ein „unaufgeräumter“ Wald, wo Äste und Zweige herumliegen dürfen, Reh, Fuchs und Hase wunderbaren Schutz und Deckung. Um diesen Tieren den Wildwechsel zu ermöglichen, hat der Zaun im Park auch mehrere Öffnungen.

Ein besonders wichtiger Lebensraum, und eine natürliche Nahrungsquelle für Blütenbesucher wie Schmetterlinge, Wildbienen oder Schwebefliegen, seien in diesem Zusammenhang auch die Blumenwiesen im Park. Wichtig, so Schöner, ist hier ein möglichst vielfältiges Angebot heimischer Wildblumen, auf die viele Insekten spezialisiert sind. „Diese Wiesen werden auch vor, zwischen und hinter den Ferienhäusern gefördert – und werden nur zweimal im Jahr gemäht“, erklärt er.

Die ersten Folgen dieser Förderung der Biodiversität seien auch schon sicht- und hörbar. So nehme etwa die Zahl der Singvögel merklich zu. „Auch bei den Pflanzen finden wir selbst in den Zonen um die Häuser herum immer wieder neue Pflanzenarten, die sich selbst angesiedelt haben“, sagt er.

Zwar dauern solche Prozesse Jahre, aber insgesamt sei man bisher schon auf einem guten Weg, ist sich Schöner sicher. Eine Einschätzung, die auch durch den Nachweis der Mopsfledermaus gedeckt wird.