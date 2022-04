Selbstgemachtes und Genüssliches entdecken

„Kulinarisch, handwerklich, heimatlich“ lautet das Motto des diesjährigen „Allgäuer Genussmarkt & Markt für Selbstgemachtes“, der am Samstag, 16., und Sonntag, 17. April, in Urlau stattfindet. Die Besucher erwartet viel Selbstsgemachtes – von Käse, Gin, Kaffeebohnen über Bier, Öle, Brot bis zu Schnupftabak, heißt es in einer Vorschau.

Neben den Gaumenfreuden präsentieren Kunst-Handwerker, Mächler und Bastler selbstgemachte und selbstentworfene Dinge des Lebens: Taschen, Töpferwaren, Korbwaren, Kleidung, Schmuck, Möbel, Osterschmuck oder handgefertigte Schuhe. Es wird zum Beispiel eine Seilerei vor Ort sein, bei der Kinder ihr eigenes individuelles Seil herstellen können, so die Ankündigung.

Der Markt findet bei jedem Wetter statt, da große Bereiche des Marktes überdacht sind. Die über 50 Aussteller haben ihre Verkaufsstände an beiden Tagen von 11 bis 17.30 Uhr geöffnet. Besucher bezahlen drei Euro Eintritt. Die Veranstalter bitten die Besucher, ihre Autos bereits vor den Ortseingängen von Urlau zu parken, da innerorts die Parkplätze nach kurzer Zeit belegt sein werden.