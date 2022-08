Seit 150 Jahren hat Leutkirch Bahnanschluss

Vor 150 Jahren feierte Leutkich die Eröffnung der Bahnstrecke Kißlegg – Leutkirch. Das Stadtarchiv erinnert derzeit mit einer kleinen Ausstellung in seinen Schaufenstern, in der Marktstraße 8, an den Bahnanschluss Leutkirchs vor 150 Jahren.

Am Sonntag, 1. September 1872 war es endlich soweit: Die Bahnstrecke Kißlegg – Leutkirch konnte feierlich eingeweiht werden. Die Strecke Herbertingen – Waldsee – Kißlegg war 1869/70 fertiggstellt und 1872 bis nach Leutkirch weitergeführt worden, schreibt die Stadt Leutkirch in einer Pressemitteilung. „Dadurch erhielt Leutkirch endlich den langersehnten Bahnanschluss“, heißt es weiter. „Dafür war auch ein erstes, provisorisches Bahnhofsgebäude erstellt worden.“

Die Eröffnung der Bahnstrecke am 1. September wurde zu einem großen Festtag für die Stadt mit Böllersalven, Musik, Gesang und Reden, einem Festessen im Gasthof Mohren am Mittag und einem Ball im Gasthof Hirsch am Abend, so die Stadt.

Die neue Bahnanbindung brachte auch einen prominenten Besucher in die Stadt im Allgäu: Auch König Karl von Württemberg stattete Leutkirch einige Tage danach mit einem Extrazug aus Friedrichshafen einen Besuch ab.