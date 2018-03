Sein Abendlied verzaubert noch immer

Vor 200 Jahren ist der Schriftsteller und Dichter Matthias Claudius gestorben. Ein guter Grund für den Theatermacher Alfred Peter Wolf aus Ellwangen-Dalkingen, das Werk des norddeutschen Autors in seiner ganzen Bandbreite wieder einmal vorzustellen. Denn Claudius war weit mehr als der Verfasser des bekannten Abendlieds „Der Mond ist aufgegangen“. Das wurde bei dem Ein-Mann-Theater unter dem Thema „Hau deinen Götzen mutig um“ in der Dreifaltigkeitskirche am Mittwochabend deutlich. Eingeladen hatten in ökumenischer Verbundenheit die evangelische, die katholische und die methodistische Kirche.

Nach der Begrüßung durch Hausherr Pfarrer Siegfried Kleih ging der Vorhang auf, und Darsteller Wolf machte im Vorwort sein Publikum darauf aufmerksam, wie sehr sich Sprache und Lebensgefühl in den vergangenen zwei Jahrhunderten verändert haben. Das zu beweisen, fiel ihm dann auch nicht schwer: Wer würde heute „Freund Hain“, also den Tod, als erstes Bild in sein neues Werk stellen? „Er soll als Schutzheiliger und Hausgott vorn an der Haustüre des Buches stehen“, zitierte Wolf den 1740 geborenen Pfarrerssohn, für den der Sensenmann ein ständiger Begleiter war.

Szenen in kleiner Kulisse

So veranlasste ihn der Tod seines Bruders schon früh, sich religiös-moralischen Themen zuzuwenden. Sein anrührendes Gedicht zum Abschied seines Töchterchens Christiane bewegt auch heute noch: „Das Sternlein ist verschwunden; / Ich suche hin und her, / Wo ich es einst gefunden, / Ich find’ es nun nicht mehr.“ Den auf das Diesseits gepolten Menschen des 21.Jahrhunderts muss es auch zu denken geben, wenn sich Claudius am Grabe Anselmos daran erinnert: „Er pflegte, wie Du weißt, die Welt 'n Krankenhospital zu nennen, darin die Menschen bis zu ihrer Genesung verpflegt werden. Er ist nun genesen.“

Wie viel Gottvertrauen aus den Zeilen des Dichters und Herausgebers des „Wandsbecker Boten“ (1771 – 1776) spricht, machte Wolf mit seinen Szenen in kleiner Kulisse immer wieder klar. Angezogen nach der Mode jener Zeit – mal mit Mantel, mal mit Gehrock, mal mit Hut, mal mit Mütze – setzte er kleine visuelle Akzente, um auch dem Auge etwas zu bieten. Ausschlaggebend sind bei dem 77-Jährigen jedoch vor allem Rezitation und Mimik, was allerdings in einem intimeren Rahmen als einer Kirche besser zur Geltung käme. Zwar rückte der ehemalige Lehrer seine Bühne nahe ans Publikum, doch in den hinteren Reihen war das Verstehen mitunter etwas schwierig, da der Schauspieler ohne Mikrofon arbeitet.

Dabei lohnte es sich, genau hinzuhören, denn die gebotenen Texte – Wolf hat 20 Stunden im Kopf gespeichert – waren lebensklug, weise und zu einem Gutteil auch heute noch höchst aktuell. Ob es nun um Krieg und Frieden ging, um Fürst und Bauer oder um Gott und die Welt, die Denksprüche ließen aufhorchen und lieferten auch die Erklärung für den Titel: „Hau deinen Götzen mutig um. Er sei Geld, Wollust oder Ruhm“ heißt es da.

Dass Wolf durchaus auch Sinn fürs Puppenspiel hat, zeigte er mit dem Kampf des kleinen David gegen den Riesen Goliath. Eine Szene, so recht geeignet auch für ein junges Publikum, das aber ansonsten bei dem gebotenen Programm überfordert gewesen wäre. Denn vor allem vor der Pause servierte Wolf eher Schwarzbrot.

Kleine, launige Fingerübungen

Im zweiten Teil wandte er sich dann dem Ehemann und Familienvater zu, der mit zärtlichen Gedichten seine Frau Rebekka bedachte, den Kindern gemütvolle Wiegenlieder schrieb und der mit Zeilen wie „Victoria! Victoria! Der kleine weiße Zahn ist da“ der Nachwelt kleine, launige Fingerübungen hinterließ. Wie auch jene Geschichte vom Elefanten – kein misshandeltes Zirkustier, wie Wolf mit Blick auf aktuelle Nachrichten versicherte.

Musikalische Zwischenspiele

Wolf packte das reichhaltige literarische Erbe dieses sensiblen und gemütvollen Schriftstellers in seine Vorstellung hinein, gelegentlich unterbrochen mit kleinen musikalischen Zwischenspielen vom Band. Eine starke Leistung – schon allein das Zwiegespräch von Hinz und Kunz erforderte höchste Konzentration. Und weil eben nicht alle Texte akustisch beim Publikum ankamen, lohnt es sich, die tiefgründigen Texte noch einmal nachzulesen. Wolf bot sie am Büchertisch an.

Bei einem aber konnte jeder gut folgen: beim Abendlied. „Das war doch sein bestes Stück“, meinte dann auch eine Besucherin des Abends.