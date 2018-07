Seilbahnfirma Doppelmayr will bei Leutkirch investieren

Der Bebauungsplan für das bisherige Gelände des Holzhofs Unterzeil nimmt konkrete Formen an. Das Seilbahnunternehmen Doppelmayr mit Sitz in Wolfurt in Vorarlberg will mittelfristig auf dem Areal seinen ersten Produktionsstandort in Deutschland errichten. Einen Zwischenstand zum Bebauungsplan hat Stadtplanerin Susanne Bischofberger am Montag den Leutkircher Stadträten präsentiert.

Das Grundstück in Unterzeil soll über die Zufahrt des ehemaligen Holzhofs von der L 309 erschlossen werden. Im Norden sind Parkplätze für Mitarbeiter geplant. Daran anschließend sieht der bisherige Entwurf ein Freilager, zwei Produktionshallen – mit einer maximalen Höhe von 18 Metern – und eine Versandhalle vor. Laut Susanne Bischofberger soll das gesamte Areal „ringsherum eingegrünt“ werden.

Eine umfangreiche Umweltprüfung im Rahmen des Bebauungsplans erstellt ein externes Büro für Umweltsicherung und Infrastrukturplanung. Die abschließende Beurteilung könnte im Frühjahr 2019 vorliegen. Beschlossen wurde von der Leutkircher Stadträten eine frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit in Form einer Planauflage im Bauamt.

Bahnanschluss ist möglich

Die künftige Versandhalle der Firma Doppelmayr ist im Entwurf des Bebauungsplan so platziert, dass ein Bahnanschluss erstellt werden könnte. Wie wichtig dem Unternehmen ein solcher Gleisanschluss ist, will Gottfried Härle (Bürgerforum) in der Gemeinderatssitzung wissen – Firmenvertreter sind am Montag vor Ort. „Wir sehen großes Potenzial“, meint einer der Mitarbeiter. Vor allem auf langfristige Sicht. Schwer vorherzusehen sei, wie sich mögliche Verhandlungen mit der Deutschen Bahn gestalten. Fakt sei derzeit allerdings, dass Transporte über die Gleise nicht wirtschaftlich sind.

Wie hoch das Verkehrsaufkommen durch die Firma Doppelmayr künftig sein wird, das fragt Günther Falter (Unabhängige). Im Vergleich zur Belastung durch den ehemaligen Holzhof könnte der Verkehr leicht nach oben gehen. Das geht aus den Aussagen der Planer hervor. Eine konkrete Angabe sei derzeit allerdings nicht möglich.

Wann in etwa die Gebäude erstellt werden sollen interessiert indes Waldemar Westermayer (CDU). „Das hängt von vielen Faktoren ab“, meint der Firmenvertreter. Der Standort in Unterzeil sei vor allem in der strategischen, mittelfristigen Planung „sehr interessant“. Und zwar dann, wenn das Unternehmen in Wolfurt an seine Kapazitätsgrenzen komme. Auf einen Zeitplan will sich der Mitarbeiter am Montag nicht festlegen.

Das Thema Photovoltaik-Anlagen auf den künftigen Dachflächen bringt Stadtrat Alfons Notz (Bürgerforum) ins Spiel. „Eine Abneigung gegen Photovoltaik haben wir nicht“, stellen die Vertreter von Doppelmayr klar. Ob solche Anlagen installiert werden, könne erst im weiteren Verlauf des Projekts entschieden werden.