Sehbehinderte Frau wird aus Laden verwiesen - wegen ihres Blindenhundes

Friedrichshafen hat einen neuen Biergarten. Direkt am Seeufer. Bier trinken und speisen war auf der Seeterrasse des GZH-Restaurants Ferdinand zwar auch vor Corona schon möglich, das Ambiente hat sich in den vergangenen Tagen allerdings deutlich verändert. Und auch die Speisekarte. Außerdem stehen jetzt in der Wiese zusätzliche Biertischgarnituren bereit – umrahmt von einem Holzzaun, der ein Stück Seehasenfestatmosphäre schafft. Auslöser für die auf die kommenden drei Monate begrenzte gastronomische Neuausrichtung war eine Kombination aus ...