Seelsorge für unterwegs

Manchmal braucht es nur eine Geste, um Menschen in schwierigen Momenten zu begleiten, um ein Zeichen der Anteilnahme zu setzen. „,Liebe sei Tat‘ hat sich unser Ordensgründer Vinzenz von Paul auf die Fahnen geschrieben und genauso hemdsärmelig wollen wir Seelsorge praktisch erfahrbar werden lassen“, erklärt Thea Wagner, die das Projekt regional begleitet, die Idee hinter den Seelsorgetaschen laut einer Pressemitteilung. Diese werden von der Mutter-Teresa-Stiftung gefördert.

Dem Projektteam war es wichtig, neben den klassischen Elementen der Seelsorgebegleitung wie Kreuz, Gebetsbuch oder Rosenkranz, neue Ideen einzubringen. „Es geht darum, Brücken zu bauen, ins Gespräch zu kommen und individuell auf den Zubegleitenden einzugehen. So vielfältig die Menschen sind, so vielfältig haben wir versucht die Tasche zu packen“, wird Wagner, die im Haus Catharina in Eisenharz tätig ist, in dem Pressetext zitiert. Entsprechend finden sich Wutbälle, selbstgemachte Wunschschiffe, Leuchtsterne oder ein Säckchen Positives in der Tasche. Auch ein selbstentwickeltes Seelsorgebüchlein ist dabei, auf dessen Titel in Großbuchstaben „Rausschrei(b)en statt Reinfressen“ steht. „Manchmal ist es leichter darüber zu schreiben als zu sprechen“, meint Rita Jeni, die die Seelsorge im Seniorenzentrum Carl-Joseph in Leutkirch begleitet. Neben tröstenden Worten und einem offenen Ohr habe man mit Entspannungsbädern, Handschmeichlern und Erinnerungsschnüren Dinge, die Seelsorge im wahrsten Sinne des Wortes begreifbar macht, freute sich Jeni.