Pfarrer Tuan Anh Le wird den ZDF-Fernsehgottesdienst am kommenden Sonntag, 20. Juni, halten. Er beginnt um 9.30 Uhr. Le ist in Spaichingen geboren und aufgewachsen, später in Aldingen, wo er als Organist wirkte. 2010 wurde Le in Ehingen zum Priester geweiht, feierte seine Primiz in Aldingen und ist jetzt nach mehreren Stationen seit 2014 in Heidenheim an der Brenz Pfarrer der katholischen Gesamtkirchengemeinde mit drei Kirchengemeinden.

Die Eltern des 36-jährigen Priesters, Ngoc Can Le und Thi Hanh Le, hatten in Aldingen ein Haus ...