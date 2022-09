Sechs Kilo Kokain sichergestellt: Polizei gelingt in Leutkirch Schlag gegen Drogenbande

Sechs Kilogramm Kokain und fünf Festnahmen: Der Polizei ist in Leutkirch ein Schlag gegen die Drogenkriminalität gelungen. Sie spricht von einer „außergewöhnlich großen Menge, die in unserem Bereich nicht alltäglich ist“.

Wie Staatsanwaltschaft Ravensburg und Polizeipräsidium Ravensburg am Dienstag mitteilten, gelang der Ermittlungserfolg bereits vergangene Woche. Im Rahmen umfangreicher Vorermittlungen hatten die Kriminalbeamten der Kriminalpolizeidirektion Friedrichshafen Hinweise auf eine geplante Lieferung von Kokain gewonnen.

Spezialeinheit im Einsatz

Die Übergabe der Drogen in Leutkirch konnte durch Einsatzkräfte überwacht werden. Beim anschließenden Versuch der Tatverdächtigen, das Kokain weiterzuverkaufen, erfolgte der Zugriff durch Kräfte einer Spezialeinheit. An mehreren Orten im Raum Leutkirch wurden fünf an dem Rauschgiftgeschäft beteiligte Männer im Alter von 30 bis 39 Jahren mit bosnischer, kroatischer, griechischer und italienischer Staatsbürgerschaft vorläufig festgenommen.

Bei anschließenden Wohnungsdurchsuchungen wurde weitere Betäubungsmittel, Bargeld in einer knapp fünfstelligen Höhe, das vermutlich auch aus dem Verkauf von Betäubungsmitteln stammt, und eine Vielzahl sogenannter beweiserheblicher Gegenstände gefunden und sichergestellt.

Die fünf festgenommenen Tatverdächtigen wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ravensburg am Folgetag dem zuständigen Haftrichter vorgeführt, der in allen Fällen die Untersuchungshaft anordnete.

Mehrere Hunderttausend Euro

Der Straßenverkaufswert der sechs Kilogramm Kokain dürfte mehrere Hunderttausend Euro betragen. Der Ravensburger Polizeisprecher wollte sich dazu zwar nicht äußern, aber Anfang August stellte das Hauptzollamt Kiel laut einem Bericht aus dem „Nordschleswiger“ zwei Kilogramm dieser Drogen sicher und bezifferte Wert des Fundes auf 140 000 Euro.