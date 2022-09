Schwimmen als Form des Wohlgefühls

In der Leutkircher Altstadt ist derzeit der Skulpturenweg zu bestaunen. In Zusammenarbeit mit dem Galeriekreis stellt die „Schwäbische Zeitung“ in regelmäßigen Abständen jeweils ein Werk einer Bildhauerin oder eines Bildhauers vor. Heute: Die „Schwimmerinnen“ von Birgit Rehfeldt im Teich.

Farbenfrohe Schwimmerinnen ziehen in unterschiedlichen Schwimmstilen ihre Bahnen durch den Teich im Feuerwehrpark. Abstrahierte figürliche Skulpturen von Birgit Rehfeldt, die mit ihren kantigen, eckigen Formen kubistisch anmuten und durch das lebendige Material Holz und durch die rau wirkende Oberflächenstruktur sehr dynamisch wirken.

Man spürt förmlich, wie sich die Schwimmerinnen im Wasser der Schwerkraft entledigt haben und sich in diesem Element wohlfühlen. Schwimmen ist eine Form der Fortbewegung, die Freiheit, Wohlgefühl und perfekte Körperbeherrschung suggeriert. Rehfeldts Skulpturen sind fast immer in Bewegung und scheinen der Schwerkraft zu entfliehen. Es könnte auch als Metapher stehen für das sich ständig im Fluss befindlichen Leben.