Schwierige Spurensuche

Wachen in der Nacht, immer wieder neue, aufglimmende Brandnester auch am Mittwoch: Die Folgen des Feuers, das in der Nacht zum 1. Mai in Vorderstriemen bei Reichenhofen in einem früheren landwirtschaftlichen Anwesen ausgebrochen ist, fordern die Einsatzkräfte noch immer heraus. Parallel dazu haben die Ermittlungen der Kriminalpolizei begonnen, um die Brandursache zu ermitteln.

„Die Glutnester lassen unseren Einsatzkräften keine Ruhe“, sagt am Mittwochvormittag Michael Klotz, der Kommandant für die Leutkircher Feuerwehrabteilungen in der Stadt und in den Ortschaften. Zwar konnte schon das Gros der rund 90 Einsatzkräfte im Verlauf des Dienstags die Unglücksstelle verlassen. Kleinere Gruppen mussten aber auch am Mittwoch noch eingreifen, um Meter für Meter in den Trümmern die letzten Gefahren zu beseitigen. Mal steigt da Qualm auf, mal riecht es in dieser Ecke verdächtig. Die Mischung aus altem Heu, das verbrannt ist, und aus Resten von Maschinen, die in dem früheren Stall wohl gelagert worden waren, erfordert ein flexibles Vorgehen.

Über die Ursache des Feuers, das am 1. Mai um zwei Uhr in der Früh zu dem Großeinsatz geführt hat, liegen noch keine Erkenntnisse vor. Schon kurz nach dem Ausbrechen des Feuers waren zwar auch Mitarbeiter der Kriminalpolizei vor Ort. Aktiv werden konnten diese angesichts der gewaltigen Feuersbrunst, die kilometerweit zu sehen war, nicht. Am Mittwoch reisten die Brandermittler erneut an, um in den definitiv gelöschten Bereichen des Anwesens ihre Spurensuche zu beginnen. Einfach werde diese Arbeit nicht, betonte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Konstanz. Ein Teil der Trümmer liegt nach dem starken Einsatz von Löschwasser im Feuchten. Angaben von Augenzeugen, in welchem Teil des Gebäudetrakts das Feuer ausgebrochen sein könnte, liegen kaum vor. Die Konzentration galt aber zunächst einem Werkstattbereich. Im Laufe der Ermittlungen werden wohl auch Gutachter versuchen, aus den verwertbaren Puzzleteilen ein schlüssiges Gesamtbild zu formen.

„Der Einsatz ist gut gelaufen“, sagt Klotz, der am Brandtag bis zum Abend vor Ort die Arbeiten koordinierte. Schnell war demnach auch die Aufgabe gelöst, an die abgelegene Brandstelle ausreichend Löschwasser zu bringen. Deshalb mussten vorübergehend auch Feuerwehrkräfte aus Bad Wurzach anrücken. Auch das zu dem Areal gehörende Wohnhaus dürfte nicht mehr zu nutzen sein. Der Dachstuhl wurde ebenfalls ein Raub der Flammen. Zum Zeitpunkt des Feuers befand sich aber kein Bewohner in dem Gebäude. Feuerwehrkräfte, ausgestattet mit schwerem Atemschutzgerät, hatten es trotz der großen Risiken durchkämmt.