Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Sonntag gegen 16.15 Uhr auf der A 96 bei auf Höhe Aichstetten/ Aitrach ereignet. Wie die Polizei mitteilt, ist die Autobahn ab Aichstetten in Fahrtrichtung Memmingen voll gesperrt. Der Verkehr wird in Aichstetten ausgeleitet.

Bisher ist laut Pressemitteilung die Beteiligung eines Autos bekannt, es werden mehrere schwer verletzte Personen gemeldet.