Schwer verletzt in Klinik geflogen: Lkw übersieht Radfahrerin

In der Wangener Straße in Leutkirch ist es am Donnerstagmittag gegen 13 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen, bei dem eine ältere Dame schwer verletzt worden ist.

Wie eine Sprecherin der Polizei berichtet, war die 77-jährige Frau auf ihrem Fahrrad Richtung Innenstadt unterwegs, als der 49-jähriger Fahrer eines Sattelschlepper sie bei der Einfahrt von der Straße "Am Hopfengarten" in die Wangener Straße übersah. Die Frau geriet unter den Sattelzug und musste von der Feuerwehr befreit werden. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber schwer verletzt in eine Klinik geflogen.