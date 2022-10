Schwäbisches Kabarett zum Anfassen in Leutkirch

Die Landfrauen Region Leutkirch präsentieren am Samstag, 29. Oktober, 20 Uhr, Alois und Elsbeth Gscheidle mit ihrem Programm „naseweiß“ in der Festhalle in Leutkirch.

Sie gelten laut Ankündigung bei vielen als das lustigste Ehepaar des Schwabenlandes und sind bekannt aus zahlreichen Fernsehauftritten.

Sie rücken bei ihren Auftritten nicht nur sich selbst, sondern auch die Zuschauer ins Rampenlicht und nennen es deshalb „schwäbisches Kabarett zum Anfassen“. Auf liebevolle und charmante Art charakterisieren sie manche Denk- und Lebensweise ihrer Landsleute und treffen dabei oft mitten ins Schwarze.

Im neuen Programm „naseweiß“ interessieren sie sich für Alles und Jeden. „Naseweiß“ streifen sie durch den Alltag, die Straßen und Reihen der Gäste und entdecken interessante Auffälligkeiten zum Anfassen.

Karten gibt es im Vorverkauf zu je 15 Euro bei der Touristinfo und bei Foto Haag in Leutkirch, Abendkasse 18 Euro. Saalöffnung ist um 19 Uhr. Es gilt die freie Platzwahl.