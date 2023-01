Schwäbischer Albverein Leutkirch feiert Weihnachten

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Mit festlichem Klang der Harfe von Charlotte Herz wurde die Besinnungsstunde in der Kapelle Regina Pacis eröffnet. Birgit Frick begrüßte die Wanderer und Radler des Schwäbischen Albvereins und freute sich, nach über zwei Jahren diesen festen Termin mit allen feiern zu dürfen.

Die Texte, im Wechsel gesprochen von Rosl Bodenmüller und Birgit Frick, wurden unterbrochen mit sanften Zwischenstücken der Harfe. Texte, von Situationen aus dem Leben und welche, die zum Nachdenken anregten wie zum Beispiel „Das Miteinander und Füreinander, Begegnungen, die das Leben reicher machen, Freundlichkeit und Ehrfurcht.“ B. Frick zitierte den ehemaligen Bundespräsidenten Joachim Gauck, der in seiner Weihnachtsansprache 2012 von Zuwendung und Nächstenliebe sprach.

Mit dem Weihnachtslied „Oh Du Fröhliche“ wurde in der Kapelle die stade Zeit beendet und zu Kaffee und Kuchen ins TSG-Heim eingeladen.

Hierzu hatten 19 Kuchenbäckerinnen aus den eigenen Reihen einen Kuchen gebacken. Die Weihnachtsfeier wurde vom 1. Vorsitzenden Frieder Frick eröffnet. Anschließend wurde ein Rückblick über das Wanderjahr 2022 gegeben, die Wanderwoche 2023 in Abtenau/Salzburger Land vorgestellt und die Wanderer des Jahres 2022 geehrt. Diese waren: 1. Platz Hilde Einsiedler, 2. Platz Anton Einsiedler und 3. Platz Hannelore Dengler. Jeder erhielt eine Flasche Wein, so auch Norbert Kappler, der die Statistik führt, und Herbert Frischknecht, der den Nachmittag musikalisch begleitete.

Anschließend wurden die neuen Wanderprogrammhefte verteilt. Als Auflockerung wurde auf humorige Art der ein und andere Beitrag vorgetragen.

Über 93 Mitglieder folgten der Einladung und selbst Mitglieder, die aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr an Wanderungen teilnehmen konnten waren gekommen, um in geselliger vorweihnachtlicher Atmosphäre in schön dekoriertem Raum, dem Abschluss des Wanderjahres beizuwohnen.

Das erste Angebot des Kulturausschusses ist am Dreikönigstag, 6. Januar um 13 Uhr zur Krippenfahrt nach Mindelheim ins Krippenmuseum.

Am Donnerstag, 12. Januar, findet dann die erste Wanderung im neuen Jahr statt. Herzliche Einladung zu diesen Terminen.