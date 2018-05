Schulstunde mit Gästen

In der Malztenne der Brauerei Clemens Härle treten regelmäßig renommierte Künstler auf, Vorträge hochkarätiger Referenten zu ökologischen oder politischen Themen gehören ebenfalls zum Programm. Jetzt wurde erstmals so etwas wie eine Schulstunde in den Räumlichkeiten abgehalten – allerdings eine Schulstunde der besonderen Art, in deren Mittelpunkt die Themen Wein und Bier standen. Das ist einer Pressemitteilung zu entnehmen.

Der Leutkircher Ludwig Pferdt und die Marktoberndorferin Lena Dürr, die derzeit ein Studium zum Weinmanager an der berühmten Weinbauschule im österreichischen Krems an der Donau absolvieren, müssen im Rahmen ihre Studiums als wichtige Prüfung eine Veranstaltung rund um das Thema Wein organisieren und managen – von der Einladung über das Marketing, die Weinauswahl, deren Präsentation, Betreuung der Gäste bis hin Verkostung der edlen Tropfen. Lena Dürr und Ludwig Pferdt nutzen dafür die Hilfe der jungen, befreundeten Winzer Dietmar Hiedler und Martin Bergkirchner (Österreich) und Johannes Reibold (Rheinland-Pfalz) sowie das Wissen des Härle-Braumeisters Tim Thaler.

Genossen haben dieses Leutkircher Wein- und Bier-Event mit dem Motto „Wein & Bier das rat ich Dir“ gut 100 Gäste, die insgesamt 14 verschiedene Weine und vier Biersorten der Brauerei Härle probieren konnten, so der Pressebericht.