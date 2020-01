In einem Gebäude in der Werdensteinstraße in Dellmensingen ist am Sonntagvormittag Asche im Kamin in Brand geraten. Ein Passant alarmierte die Feuerwehr.

Insgesamt 35 Feuerwehrleute aus Dellmensingen und Erbach, das Rote Kreuz und die Polizei rückten gegen 10.15 Uhr aus. Die Feuerwehrleute legten Löschschläuche in jedes Stockwerke des Gebäudes, um schnell reagieren zu können, falls der Brand vom Kamin aus auf das restliche Gebäude übergegriffen hätte.