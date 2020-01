Schulleiter Raymund Praschak für 40 Jahre Landesdienst geehrt

Kurz vor den Weihnachtsferien gab es an der Grundschule Oberer Graben einen Grund zu feiern. Schulrat Raimund Eltrich vom Schulamt in Markdorf war gekommen, um Schulleiter Raymund Praschak für 40 Jahre im Dienst des Landes Baden-Württemberg zu danken und mit einer Urkunde zu ehren, heißt es in einer Pressemitteilung der Schule.

Nach Studium und ersten Erfahrungen in Grundschulen der Region kam Raymund Praschak zum Schuljahr 1993/94 an die Grundschule Oberer Graben. Als Klassenlehrer unterrichtete er lange Jahre die Klassen drei und vier, als Sport- und Schwimmlehrer begeistert er seit Jahrzehnten die Grundschüler für sportliche Aktivitäten. Ab September 2001 übernahm er Mitverantwortung als Konrektor der Schule und unterstützte die beginnende Digitalisierung im schulischen Bereich.

Im Schuljahr 2012/13 wurde er zum Schulleiter ernannt und leitet seither engagiert die Geschicke der Grundschule Oberer Graben.