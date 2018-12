Schulkinder verzaubern ihre Eltern

So viel Weihnachtsstimmung wie selten zuvor wurde laut Pressebericht der Grundschule am vergangenen Freitag den zahlreichen Zuschauern am Oberen Graben geboten: Nicht nur, dass es draußen frostig kalt war und der Christbaum vor dem Schuleingang glitzerte und funkelte, in der Schule boten über 70 kleine Akteure auf der Theaterbühne ein reizendes Weihnachtsspiel dar.

Unter der Leitung von Lehrerin Ulrike Thomiczek und der Mithilfe von vielen engagierten Lehrern zeigten die Kinder der Theater- und Chor-AG, wie es einem kleinen unbeachteten Stern so geht, wenn er bei der Geburt Jesu große Beachtung erfährt. Mit wunderschönen Sologesängen begeisterten die Kinder in zwei vollbesetzten Aufführungen die anwesenden Gäste, kann man dem Pressetext entnehmen. In herrlichen Kostümen führten Engel eine eindrucksvollen Lichtertanz vor. Auch zeigten die beiden Gitarrenklassen unter der Leitung von Klaus Strobel von der Jugendmusikschule ihr Können. Am Ende der Aufführung gab es denn auch reichlich Applaus für die vielen kleinen Schauspieler.