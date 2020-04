Schule in Ausnang soll Außenstelle werden

Der Leutkircher Gemeinderat hat in seiner Sitzung am Montag zugestimmt, einen Antrag auf Bildung einer Außenstelle der der Grundschule St. Leonhard Ausnang als Teil der Grund- und Werkrealschule Wuchzenhofen (GWRS) zu stellen.

Hintergrund ist laut Sitzungsvorlage, dass die Schulleiterstelle der Grundschule in Ausnang bereits seit dem Schuljahreswechsel 2019/20 unbesetzt ist, zwei Ausschreibungsphasen des Regierungspräsidiums hätten kein Ergebnis gebracht. Das Schulamt habe daher bereits seit Schuljahresbeginn mit Bernd Schosser den Leiter der GWRS Wuchzenhofen zum kommissarischen Schulleiter in Ausnang ernannt.

Positive Rückmeldungen

Da die Rückmeldungen der Elternbeiräte, der Ortsverwaltung und des Lehrerkollegiums durchweg positiv gewesen seien, kam der Gedanke auf, die Schule in Ausnang dauerhaft als Außenstelle der GWRS Wuchzenhofen zu führen. Das Schulamt habe versichert, so Oberbürgermeister Hans-Jörg Henle, dass dadurch in der Lehrerstundenzuteilung keine Nachteile passieren, beide Standorte würden dafür weiterhin als eigenständige Standorte berechnet werden. Sowohl in der Gesamtlehrerkonferenz beider Schulen als auch in beiden Elternbeiräten seien die entsprechenden Beschlüsse auf Zustimmung gestoßen.