Schulchor der Grundschule Gebrazhofen auf der Insel Mainau

Gemeinsam mit einigen ehemaligen Sängerinnen und Sängern fieberten die Chorkinder dem Ausflug entgegen. Pünktlich um 9 Uhr versammelten sich alle in der Aula der Schule, um nochmals alle Lieder gemeinsam zu proben. Dann ging es mit dem Bus in Richtung Meersburg. Unterwegs gab es eine Vesperpause. In Meersburg angekommen, erklärte Frau Sieber, dass nicht nur Autos auf die Fähre fahren dürfen, sondern auch der Bus. Das war ganz schön aufregend, ob die Fähre das wohl aushalten würde? Hat sie natürlich und alle Kinder durften aussteigen und die Fähre erkunden. Am Bug im Wind stehend fühlten sie sich wie im Film „Titanic“. Auf der Insel Mainau angekommen begrüßte uns der sehr freundliche Wirt von der Rothaus Seeterrasse.

Mit dem „Lied vom Grundschulchor“ begann das Konzert. Bei „Zwei Schritt nach Links und zwei Schritt nach Rechts“ wurde das Publikum mit einbezogen und es machte den Leuten sichtlich Spaß mitzusingen. Es folgten die Lieder von der kleinen Clementine und von dem Floh. Bei dem „Lied über mich“ durften wieder die Zuhörer mitsingen. Als Zugabe sangen die Kids noch „I bin a Dorfkind und darauf bin ich stolz“. Begleitet von einem herzlichen Applaus verließen die Kids die Bühne und alle warteten gespannt auf die angekündigte Schatzsuche. Geführt durch die Anlage gab es viel zu entdecken. Besonders die mächtigen Mammutbäume hatten es den Kindern angetan. Bis zu neun Kinder waren nötig, um so einen Baum zu umarmen. Danach ging es noch ins Schmetterlingshaus und bei manchen Kindern setze sich so ein zarter Falter sogar auf die Hand. Zum Ausklang konnten sich die Kids auf dem wunderschönen, großzügig angelegten Spielplatz austoben. Dann war es auch schon wieder Zeit für den Heimweg. Nach dem Abendessen in einer Pizzeria ging gegen 21 Uhr ein langer, ereignisreicher Tag zu Ende. Frau Sieber gratulierte den Kids zu ihrem gelungenen Chor-Auftritt und bedankte sich bei dem Pianist, Norbert Schuh, der den Chor großartig am Piano begleitet hat. Sie betonte, dass dieser Ausflug nur dank der Bundesmittel aus dem Förderprogramm „Aufholen nach Corona“, das die DCJ für dieses Projekt bewilligt hat, stattfinden konnte.